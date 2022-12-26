Sinema keyfini evinize taşımanızı sağlayacak 2022'nin en iyi televizyonları

Siz de işten geldiğinizde televizyonun karşısına geçip keyif yapmayı sevenlerden misiniz? Öyleyse işlevsel özellikleri ile sizlere kaliteli bir seyir zevki yaşatacak, dilediğiniz zaman evinizi sinema salonuna çevirmenizi sağlayacak bir televizyona ihtiyacınız var demektir. Televizyonunu yenilemek isteyenler için 2022'nin en iyi televizyonlarıyla karşınızdayız. Gelin, kullananların çok memnun kaldığı o televizyonlara birlikte göz atalım.

1. Evinizde kaliteli seyir keyfi yaşayın: TCL 55C728 55 Inç 4K UHD Uydulu QLED Google TV

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Oyun oynamayı sevenlerden misiniz? Öyleyse TCL 55C728 55 Inç 4K UHD Uydulu QLED Google TV, canlı renkleri ile gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Ürün; ultra yüksek çözünürlüğü ve 55 inç ekranı sayesinde dizi ve film keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz 2022'nin en iyi QLED TV modellerinden. Akıllı cihaz teknolojisi bulunan televizyonun aynı zamanda dâhilî ışık sensörü var. Böylece ortamın parlaklığına göre içeriği optimize ederek parlaklığı değiştiriyor. Aksiyon dolu film sahnelerinde "Görüntü bulanıklaşır mı?" diye endişelenmenize gerek yok. Aksiyon yükseltme teknolojisi sayesinde en hareketli sahnelerde bile en net görüntü kalitesini sunar.

2. Üstün görüntü kalitesiyle: Sony BRAVIA KE-48A9 48 Inç 121 Ekran Uydu Alıcılı 4K UHD Android OLED TV

2022'nin iyi Android OLED TV modellerinden biri olan Sony BRAVIA KE-48A9 48 Inç 121 Ekran Uydu Alıcılı 4K UHD Android OLED TV ile mükemmel bir film deneyimi yaşamaya hazır olun. 48 inç ekranı ve 4K Ultra HD görüntü kalitesi ile filmin her ayrıntısını yakalayabilirsiniz. Ürünün süper ince tasarımlı çerçevesi, tüm dikkatinizi filmde toplamanızı sağlarken ayrıca evinize zarif ve şık bir görünüm kazandırıyor. X-Motion Clarity teknolojisi sayesinde ekrandaki tüm sahneler pürüzsüz ve net olarak aktarılıyor. Benzersiz bir film keyfi yaşamaya hazırsanız mükemmel ses ve görüntü uyumu ile bu televizyon tam size göre!

3. 2022'nin en iyi Android TV modellerinden biri: Philips 55PUS7906/62 55'' (139 cm) 4K UHD LED Android TV

Philips 55PUS7906/62 55'' (139 cm) 4K UHD LED Android TV, üstün özellikleriyle kullanıcılardan tam not alıyor. Televizyonun kenarlarında bulunan akıllı LED ışıklar, izlediğiniz içeriğe göre ışık yayarak eşsiz bir seyir zevki sunuyor. Birinci sınıf Dolby desteği sayesinde oldukça kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Oyun konsolu ile uyumlu olan cihaz, oyuna başladığınızda düşük gecikme süresi ayarına geçiyor. Tüm HDR formatlarıyla uyumlu olan televizyonun Ultra HD görüntü kalitesi sayesinde ekrandaki her ayrıntıyı yakalayarak gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

4. Üstün ses ve görüntü kalitesiyle eşsiz bir deneyim: Grundig 43 GFU 7850 B Ultra HD (4K) Android TV

Grundig 43 GFU 7850 B Ultra HD (4K) Android TV ile muhteşem anlar yaşamaya ne dersiniz? Geniş renk skalası sayesinde en canlı ve net görüntüyü aktaran televizyonun sesli komut özelliği bulunuyor. Akıllı kumanda teknolojisi sayesinde telefonla kontrol sağlayabilirsiniz. Google Duo özelliğiyle sevdiklerinizle görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Otomatik güncelleme özelliği sayesinde her daim son sürüm olarak kullanabileceğiniz televizyona bluetooth aracılığıyla birden fazla cihazı bağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki ya da telefonunuzdaki görüntüyü televizyona aktarmak mı istiyorsunuz? Bunun için Chromecast teknolojisinden yararlanmanız yeterli. Böylece mobil oyunları televizyonunuzun geniş ekranında gönlünüzce oynayabilirsiniz.

5. Canlı renkleriyle tam bir teknoloji harikası: Samsung AU7200 55'' Ultra HD 4K Smart TV

Samsung AU7200 55'' Ultra HD 4K Smart TV, canlı ve kaliteli bir görüntü isteyenlerin tercihi! En iyi TV markası 2022 modellerinden biri olan ürünün yüksek dinamik aralık özelliği sayesinde filmin en karanlık sahnelerinde bile tüm ayrıntılara hâkim olabilirsiniz. 4K kristal işlemci teknolojisi ile film ve dizileri, en ayrıntılı ve gerçekçi şekilde izleyebilirsiniz. 55 inç geniş ekranı bulunan televizyona bluetooth aracılığıyla cihazlarınızı bağlayarak farklı programları izleyebilirsiniz. Ürünün daha az çerçeveli geniş ekranı, odaklanmanızı sağlayarak seyir zevkini en üst seviyeye taşır. Ayrıca Smart TV özelliği film ve dizi konusunda sizlere bol seçenekler sunuyor.

6. Yüksek performansına hayran kalacaksınız: LG 50UP77 126 Ekran 4K webOS Smart UHD TV

İzlediğiniz film ve dizilerden daha çok zevk almanızı sağlayacak LG 50UP77 126 Ekran 4K webOS Smart UHD TV ile karşınızdayız. Kusursuz görüntü ve ses kalitesi ile sizlere benzersiz bir deneyim yaşatır. Beklentilerin üzerine çıkan 4K Ultra HD ekranı sayesinde oldukça gerçekçi bir görüntü sunar. 50 inç boyutunda geniş ekranı bulunan ürünün Smart TV özelliği sayesinde dilediğinizce film izleyebilir, oyun oynayabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak sesli komut özelliği ile ister televizyonunuzun sesini açabilir ister film önerisi isteyebilirsiniz. Televizyonunuz gerisini halleder!

7. Kusursuz renk ve görüntü kalitesi: Regal 39R653HC 39" SMART TV

Regal 39R653HC 39" SMART TV, canlı renkleri ile film keyfini ikiye katlayan en iyi televizyon seçeneklerinden biri. 39 inç ekrana sahip ürün ile sinema keyfini evinize taşıyabilirsiniz. Telefonunuza dosya mı göndermeniz gerekiyor? Ürünün DLNA teknolojisi; bilgisayar ve telefon gibi cihazlarınızdan, kablo bağlantısına gerek duymadan müzik ve film oynatma imkânı sunuyor. Dolby Audio özelliği net ve mükemmel ses kalitesi sağlıyor. Dâhilî HD uydu alıcısı, ekstra kutu gerekmeden uydu yayınlarını televizyondan alabilme olanağı sunuyor. Uygun fiyatlı bir televizyon arayışındaysanız bu ürüne şans vermelisiniz.

8. Dizi ve film izlemeye doyamayacaksınız: Samsung Q67B 55" QLED 4K Smart TV

Samsung Q67B 55" QLED 4K Smart TV, kullanıcılara kaliteli ve eşsiz bir film deneyimi sunar. Quantum Dot teknolojisi sayesinde en gerçekçi ve canlı renkleri sağlar. Mükemmel ses kalitesini izlediğiniz içeriğe göre değiştirerek ideal ses ayarı yapar. Ultra ince yapısı sayesinde televizyonunuz her odaya uyum sağlayarak estetik bir görünüm vadeder. Televizyon sayesinde sevdiğiniz filmleri, dizileri ve programları otomatik olarak 4K görüntü kalitesine yükseltebilirsiniz. Bir şeyler izlemek istiyor ama ne izleyeceğiniz bilmiyor musunuz? Smart Hub uygulaması ile birçok film ve diziye kolayca ulaşabilir, böylece daha kolay şekilde seçim yapabilirsiniz.

9. İster oyun oynayın ister film izleyin: Sony BRAVIA KD-50X89J 50 Inç 126 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart TV

Birbirinden kaliteli özelliklere sahip bir televizyon arayışındaysanız bu ürün tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek. Sony BRAVIA KD-50X89J 50 Inç 126 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart TV'nin en önemli özelliklerinden biri sesli komut teknolojisi. Böylece istediğiniz kanalı açabilir, ne izleyeceğinizi bilmiyorsanız film önerisi isteyebilirsiniz. Ürün, muhteşem kontrastı ve canlı renk kalitesiyle görüntüyü en gerçekçi şekilde yansıtır. 50 inç geniş ekranı ve 4K çözünürlüğü ile eşsiz bir seyir keyfi sunar. Aynı zamanda çevre dostu olan televizyon, %89 oranında geri dönüştürülebilir malzeme kullanarak üretilir.

10. Şık tasarım, eşsiz kalite: TCL 43S65A 43 inç Android Full HD LED Uydulu TV

TCL 43S65A 43 inç Android Full HD LED Uydulu TV, üstün görüntü kalitesi ile ekrandaki her görüntüyü en net şekilde yansıtır. Tam ekran tasarımı sayesinde sinema kalitesinde film keyfi yaşamanıza imkân tanır. Ürünün en önemli özelliklerinden biri akıllı ses seviyesine sahip olması. Böylece izlediğiniz programın ses seviyesini otomatik olarak düzenleyerek aniden yükselen sesleri düzenler. 43 inç ekrana sahip televizyon, parlaklığı ve karanlığı da analiz ederek en iyi görüntü kalitesini sunar. 4K görüntü kalitesi sağlayan ürünün Wi-Fi özelliği sayesinde dilediğiniz kadar film seçeneğine ulaşabilirsiniz.

11. Her ihtiyaca uygun: Sunny SN32DAL04 32'' 82 Ekran Dahili Uydulu USB Movie LED TV

Sinema kalitesinde ses ve görüntü sunan Sunny SN32DAL04 32'' 82 Ekran Dahili Uydulu USB Movie LED TV ile film keyfini dibine kadar yaşayın! Üstelik televizyonu, sadece 32 inç'lik minimal boyutu ile ister mutfağınızda ister salonunuzda kullanabilirsiniz. İki adet HDMI ve USB girişi sayesinde istediğiniz görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz. HD kalitesi ile tam bir fiyat performans ürünü olan televizyon, mükemmel görüntü ve ses kalitesi sağlıyor. Size de arkanıza yaslanarak TV keyfinin tadını çıkarmak kalıyor. Ürünün şık görünümüne ve ideal kalınlıktaki çerçevesine hayran kalacağınızı da belirtelim.

12. Benzersiz film keyfini evinize taşımak için: Dijitsu 32D7000 32" HD Ready Televizyon

Geniş görüş açısı sunan Dijitsu 32D7000 32" HD Ready Televizyon ile kusursuz bir seyir keyfi yaşayın. 32 inç genişliğindeki ekranı ile minimal boyuta sahip bu ürünü mutfak gibi küçük alanlarda kullanabilirsiniz. Ürünün geniş açılı uzaktan kumandası ile kanallar arasında rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Canlı renk kalitesi sayesinde izlediğiniz programdaki sahneleri en ince ayrıntısına kadar takip edebilirsiniz. İki adet HDMI ve bir adet USB girişi bulunan, ayrıca tam bir fiyat performans ürünü olan bu televizyon ile keyifli ve kaliteli anlar yaşayabilirsiniz.

13. Canlı renkleriyle gerçekçi bir görünüm sunar: Seg 32SBH500 32'' 80 Ekran Uydu Alıcılı LED TV

Uygun fiyatlı ancak birçok işlevsel özelliği barındıran kaliteli bir televizyon önerisi ile karşınızdayız: Seg 32SBH500 32'' 80 Ekran Uydu Alıcılı LED TV. Görüntü ve ses kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken, modern görünümü ile odalara şıklık kazandıran ürün, ince çerçeveli tasarımıyla göz dolduruyor. Olumlu kullanıcı yorumlarına sahip televizyon ile sinema kalitesinde bir deneyim yaşayabilirsiniz. HDMI ve USB girişleri olan üründe kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada bulabilirsiniz. Modelin 32 inç orta büyüklükteki ekranı ve 1280x720 piksel çözünürlüğü ile film ve dizi keyfini doruklara çıkarabilirsiniz.

14. Teknolojiyi evinize taşıyacak: Philips 24PHS5507/12 24 İnç Televizyon

Televizyon izlerken görüntünün net ve canlı olmasına ekstra önem verenlerdenseniz Philips 24PHS5507/12 24 İnç Televizyon beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak. Ürün, 24 inç ekranı sayesinde ister mutfakta ister salonda, her odaya uyum sağlayan minimal bir tasarıma sahip. HDMI ve USB girişe sahip ürünün sunduğu mükemmel ses kalitesi ve eşsiz görüntü desteği ile seyir zevkini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Şık görünümü ve sade tasarımı ile kullananlardan tam not alan televizyon ile evinize farklı bir soluk getirebilirsiniz. Eğer küçük bir odaya sahipseniz ve fazla yer kaplamayan minimal bir televizyon almak istiyorsanız bu ürünü değerlendirebilirsiniz.

15. Film gecelerinin yıldızı: Samsung BU8000 55" Crystal UHD 4K Smart TV

2022'nin en sevilen televizyon modellerinden biri olan Samsung BU8000 55" Crystal UHD 4K Smart TV, fonksiyonel özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kullanıcılarından tam not alan ürün, 55 inç geniş ekranı ve 4K üstün görüntü kalitesi ile sinemada yaşadığınız film keyfini evinize taşıyor. Dinamik kristal renk özelliği sayesinde renkleri en gerçekçi hâliyle yansıtarak izlediğiniz film ve dizilerdeki tüm ayrıntıları görebilmenizi sağlıyor. Bir şeyler izlemek istiyor ama ne izlemek istediğinize karar veremiyor musunuz? O hâlde yeni filmler keşfetmenizi sağlayan Smart Hub teknolojisini kullanarak birçok seçenek arasından istediğiniz dizi ve filmi seçebilirsiniz.

16. Net kontrast ve canlı renkler: TCL 50P725 50 Inç 4K UHD Uydulu LED Android TV

TCL 50P725 50 Inç 4K UHD Uydulu LED Android TV, 4K görüntü kalitesi ile televizyonunda canlılığa çok önem veren kişilere özel olarak hazırlanıyor. 50 inç geniş ekranı ile film keyfinizi zirveye taşıyacak cihaz, 60 Hz yenileme hızına sahip bir ürün olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Televizyonda HDMI ve USB girişi, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı gibi kullanışlı özellikler bulunuyor. Ürünün Dolby Atmos teknolojisi, ses dengeleme özelliği ile sizleri sinemada gibi hissettiriyor. Televizyon kanalları dışında Netflix ve YouTube gibi uygulamaları da kullanabilirsiniz. Şık görünümü ile her odaya uyum sağlayabilecek televizyonun kullanım kolaylığına bayılacaksınız .

17. Bütçe dostu bir ürün: ONVO OV24102 24" 60 Ekran Uydu Alıcılı HD READY LED TV

1080p çözünürlüğü ile mükemmel görüntü kalitesini evinize taşıyan ONVO OV24102 24" 60 Ekran Uydu Alıcılı HD READY LED TV ile karşınızdayız. 24 inç ekran boyutu ile ürünü istediğiniz yere taşıyabilir, odanız küçük olsa da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün dâhilî HD uydu alıcısı, HDMI, USB ve VGA girişi bulunuyor. Mutfakta fazla zaman geçiriyorsunuz ve canınız mı sıkılıyor? Bu televizyonu gönül rahatlığıyla mutfakta da tercih edebilirsiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ve tam bir fiyat/performans ürünü olan bu cihaz, uygun fiyatlı ürün arayışında olanlar için ideal.

18. Her odaya uyum sağlayan çerçevesiyle: Next YE-43020FS2-4K TV 43" 109 Ekran Ultra HD Smart Televizyon

Sinema keyfini evinize taşıyan Next YE-43020FS2-4K TV 43" 109 Ekran Ultra HD Smart Televizyon, üstün özellikleriyle kullanıcılarından tam not alıyor. Türkiye'deki ve Avrupa'daki kullanıcıları için özel renk ayarlarına sahip ürün, eşsiz görüntü kalitesi ile dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazın ayrıca otomatik kanal güncelleme özelliği bulunuyor. Birçok film seçeneğinin bulunduğu Netflix ve YouTube gibi uygulamaları içinde barındıran televizyonun bluetooth ve Wi-Fi özellikleri de var. Ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise sesli komut sistemi. Bu özellik sayesinde istediğiniz filmi izlemek ya da kanal değiştirmek için televizyonu rahatça kullanabilirsiniz.

19. Kusursuz görüntü desteği: Arçelik A32 B 685 A HD 32" HD Smart Android TV

Arçelik A32 B 685 A HD 32" HD Smart Android TV'nin kusursuz ve canlı rengi, izlediğiniz programdaki sahneleri en ince ayrıntısına kadar görebilmenizi sağlıyor. Dört çekirdekli işlemcisi sayesinde görüntüyü en kusursuz hâliyle ekrana aktaran televizyonun ses kalitesi de bir o kadar pürüzsüz ve berrak. Televizyonun ayrıca bluetooth desteği, Wi-Fi bağlantısı, HDMI ve USB girişi, optik ses çıkışı, çocuk kilidi gibi özellikleri de mevcut. TV kanallarının yanı sıra Smart TV, YouTube ve Netflix gibi uygulamalar arasından dilediğinizi kullanabilir ve evde seyir keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

20. Doğal ve net görünüm: Vestel 65U9510 65'' 4K Siyah SMART TV

Vestel 65U9510 65'' 4K Siyah SMART TV, 2022 yılının en beğenilen modellerinden biri. Televizyonun Dolby Vision Dinamik özelliği, görüntü kalitesini son derece net ve berrak hâle getirerek filmdeki her bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Modelin dâhilî Wi-Fi özelliği sayesinde kablosuz bir şekilde internete bağlanabilir ve dilediğiniz filmi izleyebilirsiniz. Ürünün ayrıca USB girişi ve Bluetooth özelliği de bulunuyor. Böylece farklı cihazlarda yer alan içerikleri televizyonunuzda görüntüleyebilir ve seyir zevkini doruk noktasına çıkarabilirsiniz. Oyun oynamak isterseniz 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle eşsiz bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

22. Evinize bambaşka bir soluk getirir: Philips 43PFS5505/62 5500 Series 43 Inç LED TV

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Philips 43PFS5505/62 5500 Series 43 Inç LED TV'nin üstün ses ve görüntü kalitesiyle sinemayı evinize taşımaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz teknoloji harikası bu televizyona bayılacaksınız. Cihaz, görüntü kalitesini ve sesi çok pürüzsüz bir şekilde yansıtıyor. Televizyonun ince çerçevesi hem zarif bir görünüm sağlıyor hem dikkatinizi tamamen ekranda topluyor. Ürünün otomatik kapanma, görüntü dondurma ve ekonomik mod gibi özellikleri bulunuyor. Böylece enerjiden tasarruf ederek hem çevreye hem cebinize dost oluyor. Modelin kolayca taşınabilir olması sayesinde televizyonu dilediğiniz zaman başka bir yere götürebilirsiniz.