Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Oyun oynarken, film izlerken, çalışırken veya internette gezinirken her an kaliteli görselliği deneyimlemek isteyenler için güçlü ve performanslı monitör çeşitleri üretiliyor. Monitör seçiminde ekran boyutu, görüntü yenileme hızı, gecikme süresi ve çözünürlük değeri gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca kavisli, yükseltilip döndürülebilen, geniş açılı ve çerçevesiz modeller de kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Böylece ihtiyaca en uygun monitör modeli kolaylıkla seçilebiliyor. Hazırsanız en iyi monitör 2022 modellerini keşfedelim!

1. Curved monitör tutkunlarına: Samsung Odyssey Neo G9 LS49AG950NUXUF 49 inç Kavisli Oyuncu Monitörü

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Samsung marka en iyi monitör modelinden biri olan Samsung Odyssey Neo G9 LS49AG950NUXUF 49 inç Kavisli Oyuncu Monitörü, 46 inçlik dev boyutu ve kavisli ekranıyla oyuncuların merakını cezbediyor. AMD Freesync ve Nvidia G-sync teknolojilerini destekleyerek hareketli geçiş sahnelerindeki ekran bozulmalarını en düşük seviyeye indiriyor. Böylece oyun deneyimi sekteye uğramıyor. Dual QHD teknolojisi kullanan model, yüksek kalitede çözünürlük sunarak hem oyun oynarken hem film izlerken her zaman en kaliteli anların yaşanmasını sağlıyor. Modelin en beğenilen özelliklerinden biri de 1 ms düşük tepki süresine sahip olması.

2. Monitör açısını kolayca ayarlayın: HP X27i QHD Gaming Monitör

Hangi oyun monitörünü satın alacağına karar veremeyenlere en çok tavsiye edilen HP X27i QHD Gaming Monitör, en iyi oyuncu monitörü 2022 modelinden biri olarak öne çıkıyor. Ürünün en önemli özelliği, ayarlanabilir ekrana sahip olması. Böylece monitör ekranı oyuncuların boyu veya oturma açılarına uygun hâle getirilebiliyor. Ekran ışıklandırmasını başarılı bir şekilde dengeleyen model, geç saatlere kadar süren oyun seanslarında göz yorgunluğunu azaltacak başarılı özellikleriyle kullanıcıların takdirini kazanıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlüğüyle dudak uçuklatan monitör, görselliği zirveye taşıyor.

3. Akıcı oyun keyfi için: MSI 23,6 inç OPTIX G24C6 Full HD Curved Gaming Monitör

En iyi monitör 2022 modelleri arasında özel bir yeri olan MSI 23,6 inç OPTIX G24C6 Full HD Curved Gaming Monitör, gerçekçi oyun deneyimi yaşamayı hedefleyen gamerlara sıklıkla tavsiye ediliyor. 1500R curved ekran tasarımıyla oyuncuları eğlenceye davet eden ürün, 144 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 1 ms tepki süresiyle FPS tipi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayarak oyuncuların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. Full HD çözünürlük ve 178 derecelik geniş görüntü açısıyla oyunların yanı sıra film izlerken de kaliteli anlar yaşanmasını sağlıyor.

4. Geniş izleme açısı: Acer SA270A 27 inç Full HD FreeSync 75 Hz IPS LED Monitör

En iyi monitör yorumlarını alan modellerden Acer SA270A 27 inç Full HD FreeSync 75 Hz IPS LED Monitör, üst seviye özellikleriyle oyun keyfine yeni bir soluk getiriyor. 6 mm'lik ince tasarımıyla zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor. 75 Hz ekran yenileme hızı, full HD çözünürlük ve 4 ms gecikme süresine sahip model; IPS ekranı ve geniş görüntü açısıyla her anlamda yüksek kaliteli seyir keyfi sunuyor. ComfyView teknolojisiyle ekrana yansıyan ışık miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Acer VisionCare sistemi sayesinde göz yorgunluğunu azaltıyor ve ekran karşısında geçen zamanı daha konforlu hâle getiriyor.

5. Oyun deneyiminizi taçlandırın: LG UltraGear 32GN550-B 32 inç VA Full HD Oyun Monitörü

Keyif ve eğlence dolu bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere tavsiye edilen LG UltraGear 32GN550-B 32 inç VA Full HD Oyun Monitörü, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. 1 ms tepki süresi ve 165 Hz ekran yenileme hızıyla oyunlardaki aksiyon, kesintiye uğramadan tam performans devam ediyor. LED ekran teknolojisi kullanan model, AMD Freesync ve Nvidia G-sync teknolojileriyle ekran yırtılmalarını rafa kaldırıyor. Böylece her koşulda akıcılık elde ediliyor. Modelin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de ekran yüksekliğinin rahatlıkla ayarlanabilmesi. Böylece boya ve oturma açısına uygun yükseklik ayarı kolayca yapılıyor.

6. Göz yorgunluğuna son: ASUS VA24EHE 23,8 inç IPS Freesync Monitör

Ekran başında uzun zaman geçirenlerin mutlaka göz atması gereken ASUS VA24EHE 23,8 inç IPS Freesync Monitör, göz konforunu ideal seviyeye taşıyacak verimli özelliklere sahip. Full HD çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 75 Hz ekran yenileme hızı ve IPS paneliyle etkileyici bir görsellik ortaya koyan model; oyunculara yönelik hazırladığı Asus'a özgü GamePlus kısayol tuşuyla merak uyandırıyor. FPS sayacı ve performans iyileştirmeleriyle eğlencenin tam gaz devam etmesini sağlıyor. Mavi ışık filtresinin yanı sıra Flicker-free teknolojisini de barındıran ürün, gözleri yoran ışık ve ekran titreşimlerini ortadan kaldırıyor.

7. Kullanıcı dostu özellikler: ViewSonic VX2776-SMH 27 inç Full HD IPS Monitör

Ultra ince çerçeveleriyle görenlerin beğenisi kazanan ViewSonic VX2776-SMH 27 inç Full HD IPS Monitör, zarif ve estetik tasarımının yanı sıra özellikleriyle de övgüyü hak ediyor. 27 inç boyutu, full HD ve çözünürlüğüyle başarılı bir seyir deneyimi yaşatan model; IPS paneliyle canlı ve gerçekçi renk dengesi sunuyor. 75 Hz ekran yenileme hızı ve 4 ms gecikme süresiyle oyunlarda fark yaratıyor. Modelin en beğenilen özelliği, mavi ışık filtresiyle göz yorgunluğunu azaltması. Böylece uzun süre keyifle oyun oynanıyor. Modelin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de eko moda alındığında düşük enerji tüketimi yapması.

8. Pürüzsüz görsellik: GameBooster GB-2409FF 24 inç 144 Hz 1 ms Flat IPS FreeSync G-Sync Full HD Gaming Oyuncu Monitörü

Oyun oynamak için monitör alacakların yüzlerini gülümsetecek bir dolu özellik sunan GameBooster GB-2409FF 24 inç 144 Hz 1 ms Flat IPS FreeSync G-Sync Full HD Gaming Oyuncu Monitörü, Gamebooster markasının kalitesini yansıtıyor. İnce çerçeveli tasarımıyla oyuna daha rahat adapte olunmasına yardımcı olan model, 144 Hz ekran yenileme hızıyla yüksek performans sergiliyor. Akıcılığı sayesinde âdeta ipeksi pürüzlükte görsellik sunuyor. 1 ms tepki süresiyle sorunsuz oyun deneyimi vadediyor. Modelin önemli özelliklerinden biri de IPS panel teknolojisiyle siyah ve beyaz renkleri en net şekilde yansıtması.

9. FPS oyunların yıldızı: Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS 4 ms 75 Hz LCD Monitör

FPS oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS 4 ms 75 Hz LCD Monitör, oyuncuların yeteneklerini ortaya çıkarak bir dolu başarılı özelliğiyle adından söz ettiriyor. FPS oyunlarda etrafı net görüp hızlı karar almak oldukça önemli. SmartImage teknolojisi kullanan model, oyun ekranındaki her alanı en doğru şekilde aydınlatarak ayrıntıların daha net fark edilmesini sağlıyor. 27 inç boyutundaki monitör, 75 Hz ekran yenileme hızı ve 4 ms tepki süresine sahip. Üstelik AMD Freesync teknolojisiyle oyunlardaki kare bozulmalarına izin vermeyerek akıcılık sağlıyor.

10. Ayrıntıları kaçırmayın: HP OMEN 22J05AA 25 inç Full HD Gaming Monitör

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Çağdaş tasarımıyla oyuncu masalarına tarz kazandıran HP OMEN 22J05AA 25 inç Full HD Gaming Monitör, en iyi oyuncu monitör seçenekleri arasında yer alıyor. HDMI 2.0 girişiyle hızlı görüntü aktarımı sağlıyor. 25 inç boyutundaki model, 165 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla oyun ve filmlerdeki heyecan dolu sahnelerin kayıpsız seyredilmesine yardımcı oluyor. Üstün piksel kalitesi ve full HD çözünürlüğüyle muhteşem anlar vadediyor. Eski oyunların da yüksek çözünürlükte çalışmasını sağlayan akıllı teknolojisiyle gamerların ilgisini cezbediyor. MD Freesync ve Nvidia G-sync uyumluluğu sunması da cabası!

11. Tam bir fiyat performans ürünü: BenQ GW2480 23,8 inç IPS 5 ms HDMI DP VGA MM Eye Care Monitör

Bütçesi kısıtlı olan ve en iyi fiyat performans monitör 2022 modellerinden birini satın almak isteyenlerin BenQ GW2480 23,8 inç IPS 5 ms HDMI DP VGA MM Eye Care Monitör'e mutlaka bir şans tanıması gerekiyor. Ürün, uygun fiyatı ve etkileyici özellikleriyle kaliteli bir oyun deneyimi vadediyor. Full HD çözünürlük ve IPS paneliyle oyunculara gerçekçi ve canlı görüntü vadediyor. 5 ms tepki süresi bulunan model, VGA ve HDMI girişleriyle farklı cihazların kolayca monitöre bağlanmasına yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği ise titreşimsiz ekran ve düşük mavi ışık teknolojisi kullanması.

12. Şık ve kullanışlı: HP M24F 24 inç 75 Hz 5 ms Full HD Monitör

Üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla görenleri büyüleyen HP M24F 24 inç 75 Hz 5 ms Full HD Monitör, en iyi oyuncu monitörü 2022 modelleri arasında yer alıyor. Full HD çözünürlük ve 75 Hz ekran yenileme hızıyla oyun ve filmlerde keyifli bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Kenarları çerçevesiz olduğu için birden fazla monitör kurulumuna da olanak sağlıyor. 178 derecelik ultra görüş açısıyla nerede oturulursa oturulsun net görüş sunuyor. IPS ekran teknolojisi kullandığı için renk gamını en doğru şekilde yansıtıyor. Böylece gerçekçi ve canlı görsel kalitesi yakalanıyor.

13. Oyun deneyiminizi taçlandırın: ViewSonic VX2418-P-MHD Full HD 165 Hz Oyuncu Monitörü

En iyi monitör markası 2022 listesinde yer alan ViewSonic, yüksek performanslı bir oyun deneyimi yaşamak isteyenleri ViewSonic VX2418-P-MHD Full HD 165 Hz Oyuncu Monitörü ile buluşturuyor. VA panel, full HD çözünürlük, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms düşük tepsi süresiyle oyunculardan takdir kazanan model; 24 inç boyutu sayesinde oyuncu masalarında az yer kaplıyor. HDMI girişiyle farklı cihazlarla kolayca bağlantı kurabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise siyah seviye stabilizasyonu sağlaması. Böylece oyunlarda ekranın karanlık kısımları otomatik aydınlatılıyor ve ayrıntılar gözden kaçmıyor.

14. Üst seviye renk dengesi: MSI OPTIX G32CQ4 31,5 inç Curved Gaming Monitör

MSI en iyi monitör modelleri arasında kalitesiyle dikkat çeken MSI OPTIX G32CQ4 31,5 inç Curved Gaming Monitör, üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla zarif bir görünüm sunuyor. 31,5 inç boyutundaki kavisli ekrana sahip model, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle akıcılık sağlıyor. Anti-flicker teknolojisiyle ekran titreşimlerini en düşük seviyeye indirerek konforlu bir seyir deneyimi yaşatıyor. Böylece uzun saatler oyun oynayan ve film izleyenlere önemli bir avantaj sağlıyor. 178 derecelik geniş açısıyla oyunculara istedikleri yerde oturma imkânı yaratıyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliğiyse geniş renk gamına sahip olması.

15. Ultra tepkisel aksiyon sahneleri: Samsung 27 inç 75 Hz QHD FreeSync HDR10 Pivot Monitör

Mevcut monitörüne eşlik edebilecek kaliteli 2. monitör önerisi isteyenlerin karşısına çıkan Samsung 27 inç 75 Hz QHD FreeSync HDR10 Pivot Monitör, üstün nitelikleriyle merak uyandırıyor. Ürün, QHD görüntü kalitesiyle full HD'den 1,7 kat daha fazla piksel yoğunluğu sağlayarak yüksek çözünürlüklü seyir keyfi yaşatıyor. 27 inç boyuta ve 75 Hz ekran yenileme hızına sahip model, geniş izleme açısıyla beğeni kazanıyor. AMD FreeSync teknolojisiyle film ve oyunlardaki en aksiyonlu sahnelerde bile görüntü bozulması yaşatmadan kalitesini koruyor. Böylece kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor. HDR10 teknolojisiyle göz alıcı görsellik sunduğunu da söylemeden geçmeyelim!

16. Kaliteden vazgeçemeyenlere: ASUS TUF Gaming VG279Q1R 27 inç Full HD 144 Hz FreeSync Premium Monitör

Her zaman yüksek kaliteli ürünler kullanmayı tercih edenlerin kaçırmaması gereken ASUS TUF Gaming VG279Q1R 27 inç Full HD 144 Hz FreeSync Premium Monitör, oyunlarda başarıyı şansa bırakmak istemeyenle tavsiye ediliyor. 27 inç ekran, full HD çözünürlük ve 144 Hz ekran yenileme hızıyla nefes kesici bir ekran deneyimi sunan model, 1 ms düşük tepki süresiyle takdir kazanıyor. Adaptive-sync teknolojisi kullanarak görüntülerde meydana gelen bulanıklaşmayı başarıyla ortadan kaldırıyor. Modelin en önemli özelliği, Shadow Boost teknolojisiyle fazla parlak alanların ışığını azaltıp karanlık alanların ışığını otomatik artırması.