HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

07.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun deneyimine çağ atlatmak isteyenlerin dikkatini çeken oyun monitörleri, pürüzsüz ve akıcı görüntü kalitesi sayesinde benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Birçok başarılı marka, birbirinden performanslı ve kaliteli monitör modelleri üretiyor. Gelin, canlı renk dengesiyle âdeta oyunun içindeymiş gibi hissettirecek, her beğeniye ve bütçeye uygun en kaliteli monitör modellerini beraber inceleyelim.

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Oyun oynarken, film izlerken, çalışırken veya internette gezinirken her an kaliteli görselliği deneyimlemek isteyenler için güçlü ve performanslı monitör çeşitleri üretiliyor. Monitör seçiminde ekran boyutu, görüntü yenileme hızı, gecikme süresi ve çözünürlük değeri gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca kavisli, yükseltilip döndürülebilen, geniş açılı ve çerçevesiz modeller de kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Böylece ihtiyaca en uygun monitör modeli kolaylıkla seçilebiliyor. Hazırsanız en iyi monitör 2022 modellerini keşfedelim!

1. Curved monitör tutkunlarına: Samsung Odyssey Neo G9 LS49AG950NUXUF 49 inç Kavisli Oyuncu Monitörü

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Samsung marka en iyi monitör modelinden biri olan Samsung Odyssey Neo G9 LS49AG950NUXUF 49 inç Kavisli Oyuncu Monitörü, 46 inçlik dev boyutu ve kavisli ekranıyla oyuncuların merakını cezbediyor. AMD Freesync ve Nvidia G-sync teknolojilerini destekleyerek hareketli geçiş sahnelerindeki ekran bozulmalarını en düşük seviyeye indiriyor. Böylece oyun deneyimi sekteye uğramıyor. Dual QHD teknolojisi kullanan model, yüksek kalitede çözünürlük sunarak hem oyun oynarken hem film izlerken her zaman en kaliteli anların yaşanmasını sağlıyor. Modelin en beğenilen özelliklerinden biri de 1 ms düşük tepki süresine sahip olması.

Ürünü İncele

2. Monitör açısını kolayca ayarlayın: HP X27i QHD Gaming Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Hangi oyun monitörünü satın alacağına karar veremeyenlere en çok tavsiye edilen HP X27i QHD Gaming Monitör, en iyi oyuncu monitörü 2022 modelinden biri olarak öne çıkıyor. Ürünün en önemli özelliği, ayarlanabilir ekrana sahip olması. Böylece monitör ekranı oyuncuların boyu veya oturma açılarına uygun hâle getirilebiliyor. Ekran ışıklandırmasını başarılı bir şekilde dengeleyen model, geç saatlere kadar süren oyun seanslarında göz yorgunluğunu azaltacak başarılı özellikleriyle kullanıcıların takdirini kazanıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlüğüyle dudak uçuklatan monitör, görselliği zirveye taşıyor.

Ürünü İncele

3. Akıcı oyun keyfi için: MSI 23,6 inç OPTIX G24C6 Full HD Curved Gaming Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

En iyi monitör 2022 modelleri arasında özel bir yeri olan MSI 23,6 inç OPTIX G24C6 Full HD Curved Gaming Monitör, gerçekçi oyun deneyimi yaşamayı hedefleyen gamerlara sıklıkla tavsiye ediliyor. 1500R curved ekran tasarımıyla oyuncuları eğlenceye davet eden ürün, 144 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 1 ms tepki süresiyle FPS tipi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayarak oyuncuların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. Full HD çözünürlük ve 178 derecelik geniş görüntü açısıyla oyunların yanı sıra film izlerken de kaliteli anlar yaşanmasını sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Geniş izleme açısı: Acer SA270A 27 inç Full HD FreeSync 75 Hz IPS LED Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

En iyi monitör yorumlarını alan modellerden Acer SA270A 27 inç Full HD FreeSync 75 Hz IPS LED Monitör, üst seviye özellikleriyle oyun keyfine yeni bir soluk getiriyor. 6 mm'lik ince tasarımıyla zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor. 75 Hz ekran yenileme hızı, full HD çözünürlük ve 4 ms gecikme süresine sahip model; IPS ekranı ve geniş görüntü açısıyla her anlamda yüksek kaliteli seyir keyfi sunuyor. ComfyView teknolojisiyle ekrana yansıyan ışık miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Acer VisionCare sistemi sayesinde göz yorgunluğunu azaltıyor ve ekran karşısında geçen zamanı daha konforlu hâle getiriyor.

Ürünü İncele

5. Oyun deneyiminizi taçlandırın: LG UltraGear 32GN550-B 32 inç VA Full HD Oyun Monitörü

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Keyif ve eğlence dolu bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere tavsiye edilen LG UltraGear 32GN550-B 32 inç VA Full HD Oyun Monitörü, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. 1 ms tepki süresi ve 165 Hz ekran yenileme hızıyla oyunlardaki aksiyon, kesintiye uğramadan tam performans devam ediyor. LED ekran teknolojisi kullanan model, AMD Freesync ve Nvidia G-sync teknolojileriyle ekran yırtılmalarını rafa kaldırıyor. Böylece her koşulda akıcılık elde ediliyor. Modelin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de ekran yüksekliğinin rahatlıkla ayarlanabilmesi. Böylece boya ve oturma açısına uygun yükseklik ayarı kolayca yapılıyor.

Ürünü İncele

6. Göz yorgunluğuna son: ASUS VA24EHE 23,8 inç IPS Freesync Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Ekran başında uzun zaman geçirenlerin mutlaka göz atması gereken ASUS VA24EHE 23,8 inç IPS Freesync Monitör, göz konforunu ideal seviyeye taşıyacak verimli özelliklere sahip. Full HD çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 75 Hz ekran yenileme hızı ve IPS paneliyle etkileyici bir görsellik ortaya koyan model; oyunculara yönelik hazırladığı Asus'a özgü GamePlus kısayol tuşuyla merak uyandırıyor. FPS sayacı ve performans iyileştirmeleriyle eğlencenin tam gaz devam etmesini sağlıyor. Mavi ışık filtresinin yanı sıra Flicker-free teknolojisini de barındıran ürün, gözleri yoran ışık ve ekran titreşimlerini ortadan kaldırıyor.

Ürünü İncele

7. Kullanıcı dostu özellikler: ViewSonic VX2776-SMH 27 inç Full HD IPS Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Ultra ince çerçeveleriyle görenlerin beğenisi kazanan ViewSonic VX2776-SMH 27 inç Full HD IPS Monitör, zarif ve estetik tasarımının yanı sıra özellikleriyle de övgüyü hak ediyor. 27 inç boyutu, full HD ve çözünürlüğüyle başarılı bir seyir deneyimi yaşatan model; IPS paneliyle canlı ve gerçekçi renk dengesi sunuyor. 75 Hz ekran yenileme hızı ve 4 ms gecikme süresiyle oyunlarda fark yaratıyor. Modelin en beğenilen özelliği, mavi ışık filtresiyle göz yorgunluğunu azaltması. Böylece uzun süre keyifle oyun oynanıyor. Modelin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de eko moda alındığında düşük enerji tüketimi yapması.

Ürünü İncele

8. Pürüzsüz görsellik: GameBooster GB-2409FF 24 inç 144 Hz 1 ms Flat IPS FreeSync G-Sync Full HD Gaming Oyuncu Monitörü

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Oyun oynamak için monitör alacakların yüzlerini gülümsetecek bir dolu özellik sunan GameBooster GB-2409FF 24 inç 144 Hz 1 ms Flat IPS FreeSync G-Sync Full HD Gaming Oyuncu Monitörü, Gamebooster markasının kalitesini yansıtıyor. İnce çerçeveli tasarımıyla oyuna daha rahat adapte olunmasına yardımcı olan model, 144 Hz ekran yenileme hızıyla yüksek performans sergiliyor. Akıcılığı sayesinde âdeta ipeksi pürüzlükte görsellik sunuyor. 1 ms tepki süresiyle sorunsuz oyun deneyimi vadediyor. Modelin önemli özelliklerinden biri de IPS panel teknolojisiyle siyah ve beyaz renkleri en net şekilde yansıtması.

Ürünü İncele

9. FPS oyunların yıldızı: Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS 4 ms 75 Hz LCD Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

FPS oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS 4 ms 75 Hz LCD Monitör, oyuncuların yeteneklerini ortaya çıkarak bir dolu başarılı özelliğiyle adından söz ettiriyor. FPS oyunlarda etrafı net görüp hızlı karar almak oldukça önemli. SmartImage teknolojisi kullanan model, oyun ekranındaki her alanı en doğru şekilde aydınlatarak ayrıntıların daha net fark edilmesini sağlıyor. 27 inç boyutundaki monitör, 75 Hz ekran yenileme hızı ve 4 ms tepki süresine sahip. Üstelik AMD Freesync teknolojisiyle oyunlardaki kare bozulmalarına izin vermeyerek akıcılık sağlıyor.

Ürünü İncele

10. Ayrıntıları kaçırmayın: HP OMEN 22J05AA 25 inç Full HD Gaming Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çağdaş tasarımıyla oyuncu masalarına tarz kazandıran HP OMEN 22J05AA 25 inç Full HD Gaming Monitör, en iyi oyuncu monitör seçenekleri arasında yer alıyor. HDMI 2.0 girişiyle hızlı görüntü aktarımı sağlıyor. 25 inç boyutundaki model, 165 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla oyun ve filmlerdeki heyecan dolu sahnelerin kayıpsız seyredilmesine yardımcı oluyor. Üstün piksel kalitesi ve full HD çözünürlüğüyle muhteşem anlar vadediyor. Eski oyunların da yüksek çözünürlükte çalışmasını sağlayan akıllı teknolojisiyle gamerların ilgisini cezbediyor. MD Freesync ve Nvidia G-sync uyumluluğu sunması da cabası!

Ürünü İncele

11. Tam bir fiyat performans ürünü: BenQ GW2480 23,8 inç IPS 5 ms HDMI DP VGA MM Eye Care Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Bütçesi kısıtlı olan ve en iyi fiyat performans monitör 2022 modellerinden birini satın almak isteyenlerin BenQ GW2480 23,8 inç IPS 5 ms HDMI DP VGA MM Eye Care Monitör'e mutlaka bir şans tanıması gerekiyor. Ürün, uygun fiyatı ve etkileyici özellikleriyle kaliteli bir oyun deneyimi vadediyor. Full HD çözünürlük ve IPS paneliyle oyunculara gerçekçi ve canlı görüntü vadediyor. 5 ms tepki süresi bulunan model, VGA ve HDMI girişleriyle farklı cihazların kolayca monitöre bağlanmasına yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği ise titreşimsiz ekran ve düşük mavi ışık teknolojisi kullanması.

Ürünü İncele

12. Şık ve kullanışlı: HP M24F 24 inç 75 Hz 5 ms Full HD Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla görenleri büyüleyen HP M24F 24 inç 75 Hz 5 ms Full HD Monitör, en iyi oyuncu monitörü 2022 modelleri arasında yer alıyor. Full HD çözünürlük ve 75 Hz ekran yenileme hızıyla oyun ve filmlerde keyifli bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Kenarları çerçevesiz olduğu için birden fazla monitör kurulumuna da olanak sağlıyor. 178 derecelik ultra görüş açısıyla nerede oturulursa oturulsun net görüş sunuyor. IPS ekran teknolojisi kullandığı için renk gamını en doğru şekilde yansıtıyor. Böylece gerçekçi ve canlı görsel kalitesi yakalanıyor.

Ürünü İncele

13. Oyun deneyiminizi taçlandırın: ViewSonic VX2418-P-MHD Full HD 165 Hz Oyuncu Monitörü

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

En iyi monitör markası 2022 listesinde yer alan ViewSonic, yüksek performanslı bir oyun deneyimi yaşamak isteyenleri ViewSonic VX2418-P-MHD Full HD 165 Hz Oyuncu Monitörü ile buluşturuyor. VA panel, full HD çözünürlük, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms düşük tepsi süresiyle oyunculardan takdir kazanan model; 24 inç boyutu sayesinde oyuncu masalarında az yer kaplıyor. HDMI girişiyle farklı cihazlarla kolayca bağlantı kurabiliyor. Modelin en önemli özelliği ise siyah seviye stabilizasyonu sağlaması. Böylece oyunlarda ekranın karanlık kısımları otomatik aydınlatılıyor ve ayrıntılar gözden kaçmıyor.

Ürünü İncele

14. Üst seviye renk dengesi: MSI OPTIX G32CQ4 31,5 inç Curved Gaming Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

MSI en iyi monitör modelleri arasında kalitesiyle dikkat çeken MSI OPTIX G32CQ4 31,5 inç Curved Gaming Monitör, üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla zarif bir görünüm sunuyor. 31,5 inç boyutundaki kavisli ekrana sahip model, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle akıcılık sağlıyor. Anti-flicker teknolojisiyle ekran titreşimlerini en düşük seviyeye indirerek konforlu bir seyir deneyimi yaşatıyor. Böylece uzun saatler oyun oynayan ve film izleyenlere önemli bir avantaj sağlıyor. 178 derecelik geniş açısıyla oyunculara istedikleri yerde oturma imkânı yaratıyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliğiyse geniş renk gamına sahip olması.

Ürünü İncele

15. Ultra tepkisel aksiyon sahneleri: Samsung 27 inç 75 Hz QHD FreeSync HDR10 Pivot Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Mevcut monitörüne eşlik edebilecek kaliteli 2. monitör önerisi isteyenlerin karşısına çıkan Samsung 27 inç 75 Hz QHD FreeSync HDR10 Pivot Monitör, üstün nitelikleriyle merak uyandırıyor. Ürün, QHD görüntü kalitesiyle full HD'den 1,7 kat daha fazla piksel yoğunluğu sağlayarak yüksek çözünürlüklü seyir keyfi yaşatıyor. 27 inç boyuta ve 75 Hz ekran yenileme hızına sahip model, geniş izleme açısıyla beğeni kazanıyor. AMD FreeSync teknolojisiyle film ve oyunlardaki en aksiyonlu sahnelerde bile görüntü bozulması yaşatmadan kalitesini koruyor. Böylece kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor. HDR10 teknolojisiyle göz alıcı görsellik sunduğunu da söylemeden geçmeyelim!

Ürünü İncele

16. Kaliteden vazgeçemeyenlere: ASUS TUF Gaming VG279Q1R 27 inç Full HD 144 Hz FreeSync Premium Monitör

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Her zaman yüksek kaliteli ürünler kullanmayı tercih edenlerin kaçırmaması gereken ASUS TUF Gaming VG279Q1R 27 inç Full HD 144 Hz FreeSync Premium Monitör, oyunlarda başarıyı şansa bırakmak istemeyenle tavsiye ediliyor. 27 inç ekran, full HD çözünürlük ve 144 Hz ekran yenileme hızıyla nefes kesici bir ekran deneyimi sunan model, 1 ms düşük tepki süresiyle takdir kazanıyor. Adaptive-sync teknolojisi kullanarak görüntülerde meydana gelen bulanıklaşmayı başarıyla ortadan kaldırıyor. Modelin en önemli özelliği, Shadow Boost teknolojisiyle fazla parlak alanların ışığını azaltıp karanlık alanların ışığını otomatik artırması.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
monitör bilgisayar monitörü monitör bilgisayar oyuncu monitörü

İş birliği İçerikleri

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Tümünü Gör
Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Tümünü Gör
Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

iPod'un tasarımcısıydı! Yeni cihazıyla herkesi şaşırtmayı başardı: Kredi kartı boyutunda, fiyatı ise...

iPod'un tasarımcısıydı! Yeni cihazıyla herkesi şaşırtmayı başardı

2022 senesinin en güçlü ve en iyi donanımlı laptopları ve markaları

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Beklenmedik karar! Katil robot planından 'U' dönüşü yaptılar

Sürpriz katil robot kararı!

İnternet alemi günlerdir ChatGPT'yi konuşuyor! Ödev bile yaptıran var: Farah Zeynep Abdullah'ın da dikkatini çekti

Günlerdir konuşuluyor! Onun da ilgisini çekti

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.