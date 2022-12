Televizyonunuzu akıllı televizyona dönüştürecek 2022 yılının en iyi tv box modelleri

Akıllı TV özelliği bulunmayan televizyonlar günümüzde işlevlerini yitirirken bu özelliğine sahip birçok cihaz ise performans açısından yetersiz kalıyor. Bu durumda televizyonunuzdan daha fazlasını istiyor ancak yeni bir cihaz satın almak yerine, sahip olduğunuz ürünü değerlendirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. İşte bu noktada eski televizyonlarınızı birer Akıllı TV'ye çeviren sihirli cihaz TV Box devreye giriyor. Gelin, en iyi TV Box markalarının ürünlerini birlikte inceleyelim!

1. Performans canavarı: Xiaomi Mi Box S 4K

Bu alandaki ürün yelpazesi ve kalitesiyle Xiaomi en iyi TV Box markalarından. Xiaomi, Mi Box S 4K modeliyle TV Box sektörünün zirvesini zorlayacak bir ürün ortaya koymuş. Cihaz 4K görüntü kalitesine sahip. Eğer televizyonunuz 4K değilse de cihaz size maksimum çözünürlükte yayın sunuyor. Kolay kurulumu ve şık tasarımıyla eski televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürme konusunda oldukça hızlı bir çözüm sunan Xiaomi Mi Box S 4K, üstün performansıyla en iyi TV Box önerisi olarak karşımıza çıkıyor.

2. Zengin uygulama mağazasıyla: Anker Nebula 4K

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Akıllı görüntü ve ses çözümleri üreten lider markalardan biri olan Anker, Nebula 4K modelinde en popüler uygulamalar başta olmak üzere yedi binden fazla uygulama seçeneğiyle kullanıcılarına geniş bir özgürlük alanı tanıyor. 4K çözünürlük ve HDR avantajıyla son derece kaliteli bir görüntü sunuyor. Google Asistan ve Chromecast ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Gücünü Android işletim sisteminden alan Nebula 4K, aynı zamanda 8 GB dâhilî hafızaya sahip. Nebula 4K, üstün özellikleriyle en iyi Android TV Box 2022 modellerinden biri olarak kullanıcılarını bekliyor.

3. Yüksek dâhilî hafıza: Next PlayBox

Uzun yıllardır görüntü teknolojileri alanında hizmet veren Next firmasının PlayBox TV Box modeli, Google Sertifikalı ve Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Ses komutlarını algılayabilen bluetooth kumandası sayesinde Hey Google ve Google Assistance'a erişim sağlayabiliyor. Dört çekirdekli ARM Cortex-A55 İşlemci ve 16 GB dâhilî hafızaya sahip Next Playbox'ı aynı zamanda Air Remote uygulaması üzerinden akıllı telefonunuzla kontrol etmeniz de mümkün. Kolay kurulum ve kullanım özellikleriyle Next playBox kullanıcılarına son derece iyi bir deneyim sunabilecek kapasitede.

4. Yüksek görüntü kalitesiyle: Android TV Box

Android TV Box modeli Android 10 işletim sistemi yüklü şekilde geliyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 4 GB dâhilî hafızaya sahip olan cihaz, görüntü kalitesi konusunda oldukça iddialı. Google Play Store desteği sayesinde geniş bir uygulama arşivine sahip Android TV Box'ı ön plana çıkaran özelliğiyse 6K görüntü kalitesi sunması. 6K destekleyen bir televizyonunuz varsa Android TV Box bu özelliğe sahip diğer rakipleri arasında iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca 3D özelliği de bulunan Android TV Box, size evde sinema deneyimi yaşatacak!

5. Tek kumanda, akıllı geçiş: Google TV Chromecast

Google TV Chromecast'in bünyesinde 400.000'den fazla film ve dizi bulunuyor. Bu içerikleri doğrudan satın alıp izleme konusunda oldukça pratik olan Google TV Chromecast, sunduğu 1080p çözünürlük sayesinde sizi memnun edecek bir görüntü kalitesine sahip. Sesli komut özelliği bulunan kumanda, erişim anlamında ciddi bir kolaylık sağlarken başka bir kumandaya ihtiyaç duymadan televizyonunuzu da kontrol edebiliyor. Bu sayede Google TV Chromecast ve televizyonunuz arasında hızlı bir geçiş yapabiliyor, açıp kapama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanıcıların beğenisini kazanan TV Chromecast, kesinlikle bir şansı hakediyor!

6. İyi değil, en iyi: Next MyBox 4K

Next MyBox 4K modeli üst düzey bir görüntü kalitesi sunuyor. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantı fırsatı sunan cihaz, daha stabil ve daha hızlı bir internet kullanımı tercih eden kullanıcılar için önemli bir avantaja sahip. Next MyBox 4K'nın kızılötesi kumandası, markası ne olursa olsun hem televizyon hem TV Box cihazınızı kontrol edebiliyor, bu sayede farklı bir kumandaya daha ihtiyaç duymuyorsunuz. Ayrıca 6 GB dâhilî hafızası bulunan Next MyBox 4K'nın üzerinde iki adet USB 2.0 girişi mevcut.

7. Güçlü performans: Realme Stick 4K

Realme Stick 4K Google TV arayüzüne sahip bir cihaz. Aynı zamanda 4K görüntü kalitesi ve 8 GB dâhilî hafızası bulunuyor. Google Assistant ve Hey Google ile entegre şekilde çalışabilmesi ise Realme Stick 4K'nın başka bir avantajı. Dört çekirdekli ARM Cortex-A35 işlemcisi ve 2 GB RAM'i sayesinde komutlarınızı hızlı bir şekilde yerine getirerek sayfa geçişlerinde yeterli bir akıcılık sağlıyor. Realme Stick 4K ile mobil oynamak bile mümkün. Fiyat performans açısından değerlendirildiğinde Realme Stick 4K, tercih edilebilir cihazlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

8. Performansı boyundan büyük: Xiaomi Mi TV Stick 4K

Xiaomi Mi TV Stick 4K kullanıcılar tarafından çokca sorulan en iyi TV Box hangisi sorusunun yanıtı olabilecek nitelikte bir cihaz. Sadece 30 ağırlığındaki bu cihazın yapabildiklerine inanamayacaksınız! Cihaz, Android TV 11'i destekliyor. Aynı zamanda Dolby Atmos, DTS HD ve Dolby Vision destekleri de mevcut. Bu sayede oldukça kaliteli bir 4K görüntü sunuyor. Xiaomi Mi TV Stick 4K'nın sahip olduğu 2 GB RAM sayesinde son derece güçlü bir performans sergiliyor. Xiaomi Mi TV Stick 4K, televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek en iyi cihazlardan!

9. Klavye ve mouse kullanım rahatlığı: Sunnzo X96Q Android 10.0

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yalnızca 320 gram ağırlığındaki Sunnzo Android 10.0, sahip olduğu 16 GB dâhilî hafızayla ön plana çıkıyor. 2.4G desteği sayesinde hızlı bir kablosuz bağlantıya olanak tanıyan cihaz, 2 GB Ram desteğiyle ciddi derecede güçlü bir performans sunuyor. Allwinner H313 işlemciye sahip Sunnzo X96Q Android 10.0 4K ve 3D destekliyor. İki adet USB 2.0 port girişine sahip cihaz, bu sayede mouse ve klavye seti bağlanmasına olanak tanıyor. Sunnzo X96Q Android 10.0, uygun fiyatı ve üstün özellikleriyle en iyi TV Box tavsiyeleri arasında bulunuyor.

10. Sınırsız eğlence: Next YE 4K

Next YE 4K son derece şık ve kaliteli bir görünüme, hafifliği ve boyutuyla da kompakt bir tasarıma sahip. Güçlü işlemcisi sayesinde en zorlayıcı uygulamaları ve çoklu görevleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda Next YE 4K'nın sahip olduğu lisanslar sayesinde bir çok dizi ve film uygulamasını 4K kalitesinde hiçbir sorun yaşamadan izleyebilir, dilerseniz Android tabanlı çok sayıda oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. En iyi TV Box 2022 yılı modellerinden olan Next YE 4K ile eğlencenin sınırı yok!