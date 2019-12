Sinemacılar son 10 yılın en iyi Hollywood filmlerini seçti

3500 sinema endüstrisi profesyoneli, Hollywood Reporter dergisinin "2010'lu yılların en iyi filmleri" anketine katılarak son 10 yıla damga vuran Hollywood filmlerini belirledi.

2019 yılından sadece Bir Zamanlar Hollywood'da ve Avengers: Endgame filmlerinin yer aldığı listede, geçtiğimiz yılın çok konuşulan filmleri Black Panther, A Star Is Born ve Call Me by Your Name de yer aldı.

İşte 2010'lu yılların en iyi filmleri...

1 - Kapan (Get Out) – 2017

2 - 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) – 2013

3 - Black Panther – 2018

4 - Başlangıç (Inception) – 2010

5 - Yenimezler: Son Oyun (Avengers: Endgame) - 2019

6 - Aşıklar Şehri (La La Land) – 2016

7 - Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) – 2018

8 - Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1) – 2010

9 - Operasyon: Argo (Argo) – 2012

10 - Nedimeler (Bridesmaids) – 2011

11 - Birdman – 2014

12 - Sosyal Ağ (The Social Network) – 2010

13 - Mad Max: Fury Road – 2015

14 - Gizli Sayılar (Hidden Figures) – 2016

15 - Bohemian Rhapsody – 2018

16 - Açlık Oyunları (The Hunger Games) – 2012

17 - Wonder Woman – 2017

18 - Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) – 2019

19 - Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) - 2017

20 - Zoraki Kral (The King's Speech) – 2010