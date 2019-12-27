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  4. Sinemacılar son 10 yılın en iyi Hollywood filmlerini seçti

Sinemacılar son 10 yılın en iyi Hollywood filmlerini seçti

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hollywood Reporter dergisinin düzenlediği "2010'lu yılların en iyi filmleri" anketinin zirvesinde korku filmi Kapan (Get Out) yer aldı.

3500 sinema endüstrisi profesyoneli, Hollywood Reporter dergisinin "2010'lu yılların en iyi filmleri" anketine katılarak son 10 yıla damga vuran Hollywood filmlerini belirledi.

2019 yılından sadece Bir Zamanlar Hollywood'da ve Avengers: Endgame filmlerinin yer aldığı listede, geçtiğimiz yılın çok konuşulan filmleri Black Panther, A Star Is Born ve Call Me by Your Name de yer aldı.

İşte 2010'lu yılların en iyi filmleri...

1 - Kapan (Get Out) – 2017
2 - 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) – 2013
3 - Black Panther – 2018
4 - Başlangıç (Inception) – 2010
5 - Yenimezler: Son Oyun (Avengers: Endgame) - 2019
6 - Aşıklar Şehri (La La Land) – 2016
7 - Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) – 2018
8 - Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1) – 2010
9 - Operasyon: Argo (Argo) – 2012
10 - Nedimeler (Bridesmaids) – 2011
11 - Birdman – 2014
12 - Sosyal Ağ (The Social Network) – 2010
13 - Mad Max: Fury Road – 2015
14 - Gizli Sayılar (Hidden Figures) – 2016
15 - Bohemian Rhapsody – 2018
16 - Açlık Oyunları (The Hunger Games) – 2012
17 - Wonder Woman – 2017
18 - Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) – 2019
19 - Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) - 2017
20 - Zoraki Kral (The King's Speech) – 2010

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Hollywood Reporter 2010'lu yılların en iyi filmleri

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