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Sınıf bir anda savaş alanına döndü! Diğer öğrencilerin gözünün önünde öğretmene saldırdı... Tekme, tokatlar, çığlık...

30.01.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi açıklanmayan bir okulda gerçekleşen olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Bir öğrenci ve öğretmeni arasında başlayan kavga sınıfta bulunan diğer öğrencilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyadan ifşa edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir öğrenci ve öğretmeni arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir mücadeleye döndü. Öğrencinin kendisini velisine şikayet ettiğini düşündüğünü öğretmeninin üzerine yürümesiyle başlayan tartışmada ismi açıklanmayan öğretmen sınıf kapısından bir süre dışarı çıktı. Tekrar içeriye girmeye çalıştığında ise öğrencisinin engellemesiyle karşılaşınca ikili arasında şiddetli görüntüler ortaya çıktı.

RESMEN ARBEDE YAŞANDI

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Öğretmen ve öğrenci arasındaki tartışmayı diğer öğrenciler çığlık atarak izledi. Öğrencinin öğretmeninin saçını çekmeye başlaması üzerine ikili birbirlerini itmeye başladı. Dengesini kaybeden öğretmen kendisini yerde buldu. Yere düşerken çarpmanın etkisiyle dizini kıran öğretmen acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.

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Öğretmen Amerika öğrenci

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