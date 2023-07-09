Sınır kapılarında adım atacak yer kalmadı, bisikletlere atladılar: IMEI kayıt harcı yükseldi, süre başladı! Yurt dışından telefon getirmek hala avantajlı mı?

Yurt dışından gelen telefonlar için kayıt harcı 6 bin liradan 20 bin liraya yükseldi. Gerek yoğunluk gerek hava koşulları nedeniyle telefonunu kaydettiremeyen vatandaşlar mağdur olduğunu dile getirdi.

ARAÇLAR GEÇEMEYİNCE BİSİKLETLERE ATLADILAR

İHA'ya göre; ücretin yükseltilmesinin ardından Edirne’deki sınır kapılarında yoğunluk yaşandı. Araçları ile geçişin zorlanmasını gören vatandaşlar, çevreden kiraladıkları bisikletler ile Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürdürdü.

VATANDAŞLAR HABERİN ARDINDAN SINIR KAPILARINA AKIN ETTİ

İstanbul’dan, aldığı telefonu kayıt altına almaya gelen Merve Tuna, "Bulgaristan’dan aldığım telefonu kayıt etmek için sabah erken saatlerde geldim. Araç ile geçişim zor olacağından bisikletler ile karşıya geçerek telefonumu kayıt altına aldım. Hayatımın en zor günlerinden bir tanesi. Yağış olmasından dolayı biraz zor oldu" dedi.

İstanbul’dan gelen Enes Malik de, "Vergiler artmadan telefonumuzu kayıt altına almak için geldik. Günübirlik hem bizim için tatil yapmış olduk. Telefonumuzu da kayıt altına almış olduk" dedi.

Eşi ve çocukları ile birlikte hemen telefonunu kayıt altına almaya geldiğini söyleyen Yasin Çiçek, "Yaklaşık bir saatlik bekleyiş sonrası Yunanistan’a geçiş yaptık, işlemlerin sona ermesi ile tekrar Pazarkule Sınır Kapısı’na geldik. Uzatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Dün sabahın erken saatlerinde Pazarkule Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece yarısı itibarıyla yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görmeye başladı. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında zamanla yarıştı.

E-DEVLET KİLİTLENDİ

Bir yandan sınır kapıları telefonunu kaydettirmek isteyenlerle dolup taşarken bir yandan da e-Devlet kilitlendi. Vatandaşlar mağdur olduklarını dile getirdi. Show Haber'de yer alan habere göre; bir genç telefon almanın gençler için "çok büyük bir hayal" olduğunu ifade etti.

120 GÜNLÜK SÜRE VAR

Artık yurt dışından getirilen telefonu kaydettirmenin ücreti 20 bin lira. Kayıt yaptırmak için ise 120 gün süre var.

"YİNE HER TÜRLÜ KÂRDA OLUYORSUNUZ"

Öte yandan telefoncular yurt dışından telefon getirtmenin hala avantajlı olabileceğini "Telefon 65 bin diyelim, yurt dışı olanı 25 bin diyelim, 20 bin lira kayıt koysa, 45 oldu. Hadi diyelim 50 olsun, yurt dışından alırsanız yine her türlü kârda oluyorsunuz" sözleriyle dile getiriyor.