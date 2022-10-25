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Sınırları aştılar! Bu kez de kendilerini İsviçre ve Almanya polisi olarak tanıtıp… Dudak uçuklattı: 313 milyon lira değerinde

25.10.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez dolandırıcılığın uluslararası boyutta olması dikkat çekti. İsviçre ve Almanya’da yaşayan yaşlıları arayıp kendilerini İsviçre veya Almanya polisi olarak tanıtan, böylece 88 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Sınırları aştılar! Bu kez de kendilerini İsviçre ve Almanya polisi olarak tanıtıp… Dudak uçuklattı: 313 milyon lira değerinde

İzmir merkezli 8 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunun detayları akıllara durgunluk verdi. Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp insanları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik uyarılar, Türkiye'de sık sık gündeme gelirken, dolandırıcılar bu defa aynı yöntemi İsviçre ve Almanya'da yaşayan yaşlı kişiler üzerinde uyguladı. 88 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edilirken 33 şahıs gözaltına alındı ve 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. İşte detaylar...

KENDİLERİNİ İSVİÇRE VE ALMANYA POLİSİ VEYA ADLİYE GÖREVLİSİ OLARAK TANITIP...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde; özellikle İsviçre ve Almanya ülkelerinden sınır dışı edilen ya da kesin dönüş yapan Almanca diline hakim Türk vatandaşlarından oluşan farklı grupların ilimizde çağrı merkezi ve benzeri isimler ile iş yeri kurdukları, iş yerinde bilgisayarlar aracılığı ile temin etmiş oldukları verilerden hareket ederek genelde İsviçre ve Almanya’da yaşayan yaşlı vatandaşları aradıkları ve kendilerini İsviçre ve Almanya polisi veya adliye görevlisi olarak tanıtmak sureti ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

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88 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucu toplam 26 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 88 milyon TL mağduriyete sebep oldukları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Adana illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

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E-ticaret sitesi üzerinden dev vurgun! Milyonlarca lira... E-ticaret sitesi üzerinden dev vurgun! Milyonlarca lira...

YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 şarjör, 428 mermi, pahalı saatler ve toplam 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ile Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Call Center’da yapılan aramada da bilgisayarlar ve Almanca dokümanların yanı sıra Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanılan 16 adet ekran, 4 adet işlemci ele geçirildi. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

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Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Almanya İsviçre vurgun

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