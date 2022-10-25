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E-ticaret sitesi üzerinden dev vurgun! Yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdüler, 15 milyon dolandırdılar

25.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden birini hackleyen ve kullanıcıları, kurdukları sahte ödeme sitesinde yönlendiren çetenin, 15 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilmişti. 500 kişiyi tuzağa düşürdüğü ortaya çıkan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 77 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

SAHTE ÖDEME SİTESİNE YÖNLENDİRMİŞLER

Polisin, 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 77 şüpheli tespit edildi. Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin, hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

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YASA DIŞI BAHİS DE OYNATMIŞLAR

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de ofis kurdukları belirlendi.

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77 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan zanlılardan 77’si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında çete liderleri ve web masterin de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 37 zanlı adli kontrol şartıyla, 23 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana e-ticaret

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