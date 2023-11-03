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    4. Sinirlerine hakim olamayan okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    Sinirlerine hakim olamayan okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    03.11.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletindeki bir okul servisinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler herkesi tedirgin etti. Söz konusu görüntülerde servis şoförünün ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştığı, onu iterek tokatladığı anlar yer aldı. Görüntüleri ifşa edilmesinden sonra 77 yaşındaki servis şoförü Miles Jenkins tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletindeki bir okul servisinde yaşananlar ülke gündemine yerleşti. Servisin şoförü olan 77 yaşındaki Miles Jenkins ve ismi açıklanmayan ortaokul öğrencisi arasında tartışma başladı. Servisin içerisinde devam eden tartışmada 77 yaşındaki servis şoförü sinirlerine hakim olamadı ve ortaokul öğrencisi olan çocuğa saldırdı.

    GÖRÜNTÜLER İFŞA EDİLDİ

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    Okul servisinin içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Jenkins'in ayağa kalkan küçük çocuğu ilk olarak koltuğa geri ittirdiği görüldü. Ardından ise yüzüne tokat atarak boğazına yapıştığı küçük çocuk adama karşı koymak istese de başarılı olamadı.

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    Görüntülerin sosyal medyadan ifşa edilmesi üzerine öğrencinin babası olaya ilişkin olarak suç duyurusunda bulundu. 31 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında Jenkins tutuklandı.

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    Nola.com'un haberine göre, videoda emekli Donanma şapkası takan Jenkins, 500 dolarlık (14 bin 200 TL) kefaletle hapse atıldı ancak hapishanedeki kalabalık nedeniyle para ödemeden serbest bırakıldı.

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    Şoför Amerika servis

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