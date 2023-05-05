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Sırbistan'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

05.05.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açıldı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz çarşamba günü bir ilkokulda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Sırbistan'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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SALDIRGANIN ETRAFI SARILDI

"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi.

"TERÖR EYLEMİ"

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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