Sırlarını açıkladı! En iyi kalçaya sahip olmak için 3 önemli ipucu

Instagram'da 11,6 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki Fitness eğitmeni Tammy Hembrow, Mart ayındaki koronavirüsün patlak vermesinden bu yana antrenman uygulamasının yüzde 94 oranında bir görüldüğünü söyledi.
Doğum sonrası antrenmanlarını paylaşarak ün kazanan Tammy, ünlü kıvrımların nasıl elde edeceğine dair bazı ipuçları paylaştı.
Tammy'ye göre, "kalçanızı büyütmek" istiyorsanız, kas kazanabilmeniz için bir kalori fazlasına ihtiyacınız var.
Daha önce Cosmopolitan'a şunları söylemişti: 'Sanırım insanlar fotoğraflarımı görüyor ve bir gecede olmuş olabileceğini düşünüyorlar. Bu hızlı bir süreç değildi.
Spor salonunda gerçekten çok çalışıyorum. Genelde terle kaplıyım' diyor.
Tammy, kalorilerin yağsız protein (balık, tavuk, fasulye vb.) Kompleks karbonhidratlardan (nohut, tatlı patates, tam buğday ekmeği vb.) ve yeşil yapraklı sebzelerden gelmesini tavsiye ediyor.
Yediklerinizin “denklemin önemli bir parçası” olduğunu söyleyen eğitmen daha önce, podcast'inde, öğünleri asla atlamadığını söylemişti: 'İyi bir akşam yemeği yediğinizden emin olun, besleyici bir akşam yemeği yediğinizden emin olun. Bu sizi doyuracak ve sizi başka yemekleri istemekten durduracak.'
Tammy, ekipmanınız olmasa bile, yalnızca vücut ağırlığını kullanmanın harika sonuçlar alabileceğini söyledi.
Ayrıca, "kalça kaslarınızı harekete geçirmek" için harika olan kalça bantlarını da tavsiye ediyor: 'Haftada yaklaşık üç kez kalçanıza odaklanın ve ardından üst vücut veya karın kasları gibi farklı alanlar için başka egzersizler ekleyin derim. Kasın iyileşip büyümesine izin vermek için ganimetinizi biraz dinlendirmek iyi. Kendinizi ağırlıklarınızla zorlamak aynı zamanda eğriler yaratacaktır. Elinizden geldiğince ağır kaldırmanız gerekiyor.' Podcast'inde konuşan Tammy, insanların bunu karıştırması ve yalnızca vücudun bir kısmına odaklanmaması gerektiğini söyledi.
Tammy, "tutarlılığın anahtar olduğunu" söyleyerek yeterince yediğinizden, ağırlık çalıştığınızda ve tutarlı olduğunuzdan emin olun. Sabır ve tutarlı olmak en büyük anahtar unutmayın dedi.
Tammy daha önce Instagram'da kendi dönüşümünü paylaşırken hayranlarına biraz kalça motivasyonu vermiş ve 2017'de bugünkü kalçasının nasıl olduğunu göstermişti.
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