Sırlarını açıkladı! En iyi kalçaya sahip olmak için 3 önemli ipucu

Instagram'da 11,6 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki Fitness eğitmeni Tammy Hembrow, Mart ayındaki koronavirüsün patlak vermesinden bu yana antrenman uygulamasının yüzde 94 oranında bir görüldüğünü söyledi.

Doğum sonrası antrenmanlarını paylaşarak ün kazanan Tammy, ünlü kıvrımların nasıl elde edeceğine dair bazı ipuçları paylaştı.

KALORİ FAZLASI

Tammy'ye göre, "kalçanızı büyütmek" istiyorsanız, kas kazanabilmeniz için bir kalori fazlasına ihtiyacınız var.

Daha önce Cosmopolitan'a şunları söylemişti: 'Sanırım insanlar fotoğraflarımı görüyor ve bir gecede olmuş olabileceğini düşünüyorlar. Bu hızlı bir süreç değildi.

Spor salonunda gerçekten çok çalışıyorum. Genelde terle kaplıyım' diyor.

Tammy, kalorilerin yağsız protein (balık, tavuk, fasulye vb.) Kompleks karbonhidratlardan (nohut, tatlı patates, tam buğday ekmeği vb.) ve yeşil yapraklı sebzelerden gelmesini tavsiye ediyor.

Yediklerinizin “denklemin önemli bir parçası” olduğunu söyleyen eğitmen daha önce, podcast'inde, öğünleri asla atlamadığını söylemişti: 'İyi bir akşam yemeği yediğinizden emin olun, besleyici bir akşam yemeği yediğinizden emin olun. Bu sizi doyuracak ve sizi başka yemekleri istemekten durduracak.'