Sisi ve Nihat Doğan'ın şoke eden sözlerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'den ilk tepki!

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan ve Sisi'nin hedefindeydi. Nihat Doğan sunucuyu hedef alarak "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir" diyerek tepkilere yol açtı.

"SES KAYITLARI VAR"

Sisi lakaplı Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa.

Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve Şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde iddialarda bulunmuştu.

ECE ERKEN'DEN İLK TEPKİ

Eşinin ölümünden 7 gün sonra Ece Erken harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; Erken soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın kendisi ve öldürülen avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ortaya asılsız iddialar atıldığını belirtti.

Ece Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.

