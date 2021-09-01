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  4. Şişli'de korku dolu anlar! Konteynerdeki yangın sıçradı, 2 araç alevlere teslim oldu

Şişli'de korku dolu anlar! Konteynerdeki yangın sıçradı, 2 araç alevlere teslim oldu

01.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli Mecidiyeköy'de bir konteynerde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken 2 otomobil hurdaya döndü. Mahalle sakinleri yangını madde bağımlılarının çıkardığını iddia etti.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk sokakta bulunan boş arsadaki konteynerde çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İnşaat yapılacak boş arsaya konulan konteynerdeki yangın sokakta park halindeki 2 otomobile sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. Olayda 2 otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

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MADDE BAĞIMLILARI YANGIN ÇIKARDI İDDİASI

Belediyeye konteynerin kaldırılması için müracaatta bulunduklarını ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Ali Kemal Aygün, "Tinercilerin yaktığı söyleniyor. Biz gerçekten tinercilerin yakıp yakmadığını bilmiyoruz, görmedik. Ama yangın durduk yere de çıkmaz. Belediyeye söylememize rağmen konteynerleri almadılar, ilgilenen olmadı. Burada boş boş duruyor, hiç bir işe de yaramıyor. Tinerciler geliyor. Biz söyledik ama ilgilenen olmadı. Yan tarafta içinde insanların olduğu bir bina var, yan tarafı da yanmış. Binaya da sıçrayabilirdi. Arabalar da yanmış, muhtemelen tinerciler yaktı" dedi. Yangını tinercilerin çıkarmış olabileceğini söyleyen bir başka mahalle sakini Emre Baygın da, "Tinerciler sürekli buraya gelip gidiyor. Buraya gelip yakıp gidiyorlar, arabalar yandı. Yazık günah insanlara. Bir hayli telaşlandık" diye konuştu.

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(DHA)

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yangın Şişli
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