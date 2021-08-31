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  4. Son Dakika: İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Son Dakika: İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

31.08.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde kimyasal maddelerin olduğu binada yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Peş peşe patlama seslerinin de geldiği yangın nedeniyle çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangın nedeniyle Oto Sanayi sitesindeki birçok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

(AA/DHA)

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
yangın Başakşehir
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yazık allah yardım etsin
ihmalin belirtisi İnşallah ölen ve yaralanan yoktur.
ist da yangın cokk

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