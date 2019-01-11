Şişman eylemcinin isyanı! 'Herkes makyaj modası överken bana tecavüz edilip öldürülmem gerektiği söyleniyor!'

Danielle yaşadıklarını şöyle anlatyor: ''Küçüklüğümden beri kilolarıyla mücadele eden şişman bir çocuktum. Kilo verme ve katı diyetler takıntı haline geldi. Kilo veremeyince depresyon ve endişe günlük hayatımın bir parçası oldu. 18 yaşına kadar bu duygularla mücadele ettim. Şişmanlıkla mücadelemi ınstagram hesabıma taşıdım ve eğlenceli fotoğraflar paylaşmaya başladım. Yalnız olmadığımı görünce şişmanlığın bir nefret olarak görülmesine karşı çıkmak için büyük beden savunuculuğu yapmaya başladım. 100 binden fazla takipçim var. Tabii, zorbalık ve internet trolleriyle de uğraşmak durumundayım. Ancak bazı yorumlar oldukça acımasız. Şişmanlığı teşvik etmekle suçlanıyorum.

Kendini şişman eylemci olarak tanıtan Danielle, 'şişman insanlar' konusundaki ayrımcılığa dair farkındalığı artırmak amacıyla, kendisinin eğlenceli fotoğraflarını yayınlayarak çalışmalar yürütüyor. Ancak genç kadın internetteki acımasız yorum ve tehditlerle de baş etmeye çalışıyor.

Sosyal medyadaki birçok kişi bikini markalarını, makyaj modalarını ve en yeni egzersiz programlarını tanıtmak için saatler harcarken, Danielle Galvin büyüyen platformunu çok farklı bir amaç için kullanıyor.

Ben şişmanlığı teşvik etmiyorum - herkesin istediği şeyi yapmak için bedensel özerkliği var. Çok çalışanlar stresi destekliyor mu? Bir bardak şarap içen insanlar alkolizm teşvik eder mi? Bu yüzden ölümle tehdit ediliyorum, herkes makyaj modasını överken, bana tecavüz edilip öldürülmem gerektiği söyleniyor. Bu oldukça sinir bozucu ancak bu mücadeleden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Nasıl göründüğü konusunda zorbalık içinde olan diğer kadınlara yardım etmeye devam edeceğim. Aktif olarak şişman, feminist, mutlu ve pozitif olmak birçok insanı kızdırdı, çünkü açık sözlü bir şişman kadın olmanın olumsuz bir şey olduğu bize öğretildi''

Birçok Avustralyalı'nın aşina olmadığı bir terim olan “yağ aktivizmi”, Galvin'in “toplumda şişman olanların kötü muamele, marjinalleşme ve ayrımcılık konusunda farkındalık getirmek” olarak tanımladığı bir şey.

Galvin, “Şişmanlık hiç bir zaman bir güzellik standardı olmadı. Vücut çeşitliliğini kabullenmeye gidebilirsek sevinirim” diye konuşuyor.



