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  4. Sivas'ta intihar girişimi! Balkondan atlayan oğlunu gözyaşları içinde izledi

Sivas'ta intihar girişimi! Balkondan atlayan oğlunu gözyaşları içinde izledi

13.02.2021 20:23 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta intihar girişimi! Balkondan atlayan oğlunu gözyaşları içinde izledi

Sivas’ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atlarken annesi gözyaşları içinde izledi.

Olay, kent merkezi Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın üçüncü katında yaşayan A.A. isimli şahıs kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama riskine karşı sokağa atlama çadırı açarak önlem aldı. Şahsın alt katta bulunan annesi oğlunun intihar girişimini gözyaşları içerisinde izledi.

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BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

Polis ekiplerinin yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs kendini balkondan aşağı bıraktı. Atlama çadırının üstüne düşen genç hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)


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