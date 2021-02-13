İkiz yavrulara gebeymiş! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu.

KARACANIN KARNINDAKİ İKİZ YAVRULAR DA ÖLDÜ

Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi. 5 kişiye ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi. (DHA)



