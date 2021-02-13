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  4. İkiz yavrulara gebeymiş! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

İkiz yavrulara gebeymiş! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

13.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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İkiz yavrulara gebeymiş! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Bartın’ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu.

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KARACANIN KARNINDAKİ İKİZ YAVRULAR DA ÖLDÜ

Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi. 5 kişiye ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi. (DHA)


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