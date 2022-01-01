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  4. Sivas'ta şaşırtan olay! Yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor

Sivas'ta şaşırtan olay! Yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor

01.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor.

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor.

Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor.

"HEM ANNESİNİ HEM DE KÖPEĞİ EMİYOR"

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.

"ŞAŞIRDIK"

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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