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Siyah beyaz fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce yıl önce çekildi ama... “Dünyanın ilk ayna selfiesi”

05.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın ve akıllı telefonların günlük hayatta yerini almasıyla birlikte selfie çekmek doğal hayatın bir rutini haline geldi. Ancal Reddit’te paylaşılan siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte bu günlük hayat rutininin ilk olarak yüzlerce yıl öncesinde denendiği iddia edildi. Bir kadının ayna karşısında fotoğrafını çektiği siyah beyaz kare kısa sürede sosyal medyadan gündem oldu.

Siyah beyaz fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce yıl önce çekildi ama... “Dünyanın ilk ayna selfiesi”

Resimde, 1900'lerden kimliği belirsiz bir kadın, dünyanın ilk aynalı selfiesini çekerken aynanın önünde bir kutu Kodak kamera tutarken görülüyor. Reddit’te fotoğrafı paylaşan kullanıcı ise şaşkınlığını dile getireren gönderisine, “1900'de Kodak kutu kamera kullanarak ayna özçekimi yapan kimliği belirsiz bir kadın. Bu görüntüyü gördüğümden beri her gün düşündüm” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Kullanıcılar, nadir bulunan keşif hakkında yorum yapmak için Reddit gönderisine akın ederken, eski siyah beyaz görüntü internette birçok kişiyi şaşırttı. Bir kullanıcı, “100 yıl önce bir trendi başlattı” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Bu resimde ürkütücü bir şey var. Bayıldım." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle yanlış zaman diliminden yaşadığını düşününüyorum. O bir ikon. Dünyanın ilk ayna selfiesi” yorumuyla destek oldu.

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