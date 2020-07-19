Siyah nokta temizleme için bitkisel çözümler! Kökünden çözeceksiniz

Siyah nokta temizleme yöntemlerine değinmeden önce neden siyah nokta oluşur önce buna bakalım. Ciltteki gözeneklerin tıkanmasıyla birlikte siyah noktalar oluşmaya başlar. Özellikle burun, çene, alın, yanaklarda varlık gösteren siyah noktalara sırt ve omuz bölgelerinde de rastlanabilir. Siyah noktaların oluşumundaki başlıca nedenler hormonlardaki değişim ve strese bağlı olarak cildin yağlanmasıdır. Bunların dışında sağlıksız beslen, fondöten ve pudra gibi ürünlerin aşırı kullanımı, hava kirliliği, cildin yeterince temiz tutulması siyah nokta oluşumunu tetikler. Siyah nokta temizleme yöntemleri arıyorsanız bu doğal maskeler çözümünüz olabilir. Siyah noktaları bir kere temizlemek bir daha ortaya çıkmayacakları anlamına gelmez. Ancak düzenli olarak siyah nokta maskesi uygulanırsa iyi bir sonuç alınabilir. YÜZDEKİ SİYAH NOKTA TEMİZLEME YÖNTEMLERİ Evde siyah nokta temizleme sırasında yapılan en büyük yanlış, noktaların tırnaklar ile sıkılarak ciltten atılmaya çalışılmasıdır. Cilt yapısını deforme eden bu yöntem yerine daha steril uygulamalar tercih edilebilir. Siyah nokta nasıl sıkılır? Öncelikle cildi hazırlamak gerekir. Duş sonrası gözenekler açıldığı için siyah noktaların sıkılmasının en uygun zamanıdır. Diğer zamanlarda ise buhar banyosu ile gözeneklerin açılması sağlanabilir. Buhar banyosu yapmak için kaynamış suyu bir kabın içerisine koyun, üzerine eğilin ve başınızı havlu ile kapatın. Cildinizin olabildiğince uzun bir süre buhar ile temas etmesini sağlayın.

Siyah nokta temizleme işlemi kesinlikle tırnaklarla değil, temizleme aparatı, enjektör kullanılarak yapılmalıdır. Kliniklerde siyah noktaların temizlenmesi sırasında bir ucunda halka bulunan demir bir çubuk kullanılır. Bu çubuğun temin edilemediği durumlarda ise temiz bir enjektör iş görür. Enjektörün ucunu siyah noktanın üzerine hafifçe bastırmak cildi temizlemeye yeter. 14 ÇEŞİT BİTKİSEL SİYAH NOKTA MASKESİ YOĞURT VE LİMON SUYU MASKESİ Yoğurt ve limon suyu siyah nokta temizleme konusunda oldukça başarılı bir ikilidir. Bir miktar yoğurdun içerisine biraz limon suyu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı göz çevresi hariç yüzünüzün tamamında kullanabilirsiniz. Karışımı siyah nokta olan bölgeye sürdükten sonra kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayarak temizleyin. Haftada bir kere bu maske uygulamasını yapabilirsiniz. YUMURTA AKI VE TUVALET KAĞIDI Özellikle burundaki siyah noktalar yumurta akı ve tuvalet kağıdı maskesine az direnebilirler. Öncelikle tuvalet kağıtlarını katlarına ayırıp küçük parçalar haline getirin. Uygulama yapacağınız alana göre bir ya da iki yumurta akını iyice çırpın. Siyah noktaların üzerine bir kat yumurta akı sürün ve hızlı bir şekilde tuvalet kağıdı parçaları ile üzerini kapatın. Tekrar yumurta akı sürün ve tekrar kapatın. Son olarak bir sefer daha yumurta akı sürün ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra tuvalet kağıdı parçalarını kenarlarından tutarak hepsini yüzünüzden çıkartın. Devamında yıkayıp duruladığınız yüzünüzü cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirin.

KARBONAT MASKESİ Siyah noktalara karbonatın ölü hücreleri temizleyen doğal bir peeling malzemesi olma özelliği sayesinde müdahale etmek için karbonatın içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Siyah noktaların olduğu bölgeye karbonat ile hafifçe masaj yapın. Beş dakika kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu yöntem ile siyah noktalara karşı düzenli bakım yapabilirsiniz. KİL MASKESİ Aktarlardan temin edilebilen ham kil ile evde siyah nokta maskesi yapımı için kili, cilt uyumunuza göre limon suyu, elma sirkesi veya su ile macun kıvamına getirin. Buhar banyosu ile gözeneklerinizin açılmasını sağlayın. Sonrasında kili yüzünüzün tamamına veya siyah nokta sorunu olan bölgeye sürün. Yirmi dakika kadar beklettikten sonra yıkayarak cildinizi temizleyin. Kil maskesinin uygulanması sırasında yüzünüzde gerginlik hissi oluşabilir. JELATİN MASKESİ Aktarlardan satın alınabilecek toz jelatin de siyah noktalar için ne yapılmalı sorusunun cevapları arasındadır. Jelatin peeling etkisi gösterirken gözenekleri de temizler. Bir tencerenin içerisinde su kaynatın ve içine ısıya dayanıklı cam bir kap yerleştirin. Bu kaba da iki yemek kaşığı jelatin ve dört yemek kaşığı süt koyun. Malzemeler birbirleriyle karışıp yüze uygulanabilecek sıcaklığa gelinceye kadar soğumasını bekleyin. Maskeyi siyah nokta olan bölgeye uygulayın ve kırk dakika bekledikten sonra kenar kısımlarından başlayarak kaldırın. Çok yoğun siyah nokta problemlerinde haftada iki defaya kadar uygulayabilirsiniz.

DİŞ MACUNU Diş macunu ile siyah nokta temizleme sırasında kullanılacak diş macununun beyazlatma özelliğine sahip, hassas dişler için üretilmiş ve naneli olması gerekir. Yıkanmış cildinize diş macununu sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayarak cildinizi temizleyin. Maske uyguladığınız bölgenin üzerinde, gözeneklerin sıkılaşması için buz gezdirin. Diş macununun etkisini artırmak için içine tuz veya karbonat ilave edebilirsiniz. BAL MASKESİ Antibakteriyel özelliği bulunan bal, cildi ölü hücrelerden arındırarak yeniler. Bal ile maske uygulamasını iki şekilde yapabilirsiniz. Bir çorba kaşığı balın içerisine bir tatlı kaşığı kadar ılık süt ilave edin. Bu karşımı yüzünüze güzelce yedirin ve on dakika bekletin. Ardından cildinizi durulayın. Bir diğer tarif ise bal ile limon suyunun karıştırılmasıyla hazırlanır. Benmari usulü hafifçe ısıtılan balın içerisine birkaç damla limon suyu sıkın ve güzelce karıştırın. Yüzünüze uyguladıktan sonra on dakika kadar bekletin ve sonrasında cildinizi durulayın. Bu maskeleri yaptıktan sonra ekstra bir nemlendiriciye ihtiyacınız olmayacaktır.

TARÇIN Toz yapısı ile peeling etkisi yaparken antibakteriyel özelliği ile cildi temizleyen tarçın, deri üzerinde biriken kiri uzaklaştırarak siyah noktaların oluşmasının önüne geçer. Toz tarçının içerisine macun kıvamına gelen kadar bal ilave edin. Bu karışımı yüzünüze sürün ve bir saat kadar bekletin. Ardından yüzünüzü temizleyin. Haftada bir tarçın maskesi uygulayarak siyah nokta probleminden kurtulabilirsiniz. YEŞİL ÇAY MASKESİ Yerleşik siyah noktaları çıkarma ve cildi dezenfekte etme konusunda başarılı doğal malzemelerden biri de yeşil çaydır. Yeşil çay yapraklarını ezerek toz haline getirin. Bu tozu limon suyu ile macun kıvamına getirin. Sorunlu bölgeye uygulayın ve yirmi dakika kadar bekletin. Ardından soğuk suyla cildinizi yıkayın. Yeşil çayı aynı zamanda buhar banyosu yapacağınız suyun içerisine de ekleyebilirsiniz. ZERDEÇAL VE NANE Zerdeçalın arındırıcı etkisi ile nanenin ferahlatıcı etkisi birleşince cildi hem bakterilerden hem de siyah noktalardan arındıran bir maske ortaya çıkar. Bir su bardağı su ile nane çayı hazırlayın ve soğumaya bırakın. Kuru ya da yaş nane kullanabilirsiniz. Bu çaydan bir yemek kaşığı kadar alın ve zerdeçal ekleyerek macun elde edin. Bu karışımla yüzünüzü güzelce ovalayın. Yirmi dakika bekletin ve soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. En son olarak da nane çayının kalanı ile cildinizi silin.

YOĞURT VE YULAF EZMESİ Bu tarif hassas ciltler için en uygun siyah nokta temizleme yöntemidir. Bir miktar süzme yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ilave edin. Bu karışıma birkaç damla limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Güzelce karıştırın. Bütün yüzünüze nazik hareketlerle karışımı yedirin ve yarım saat bekletin. Soğuk su ile temizleyin. KİL, GÜL SUYU VE ELMA SİRKESİ Her üç malzemenin de cilt üzerinde muazzam etkileri olduğu bilinir. Birer yemek kaçığı kil, gül suyu ve elma sirkesini karıştırın. Sadece siyah noktalı bölgeye ya da yüzünüzün tamamına sürün. Maskenin kurumasını bekleyin. Kil kuruduktan sonra sırasıyla ılık su ve soğuk su ile durulayın. Cildinizi nemlendirmek için tekrar gül suyu kullanabilirsiniz. ALOE VERA MASKESİ Birçok cilt sorununun çözüm getiren aloe vera bitkisinden elde edilen jelin etkisini artırmak için çay ağacı yağı da jelin içerisine ilave edilir. Aloe vera bitkisinin yapraklarını ortadan keserek içindeki jeli çıkartın. İçine bir iki damla çay ağacı yağı ekleyin. Karışımı yüzünüze sürün ve yarım saat bekletin. Soğuk su ile durulayarak temizleyin.