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Siyasette 'Hatay' polemiği: Erdoğan'ın gündem yaratan çıkışına Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

04.02.2024 16:54 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Hatay hakkında sarf ettiği sözlere CHP lideri Özgür Özel sert yüklendi. Erdoğan'ı "siyasi şantaj yaparak oy istemekle" suçlayan Özel, "Depremzedeye tehdit olur mu! Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa böyle laf edilmez" dedi.

Siyasette 'Hatay' polemiği: Erdoğan'ın gündem yaratan çıkışına Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasilerin programları da yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Hatay'daydı. Depremzede Hataylılardan oy isteyen Erdoğan'ın 6 Şubat depremlerine yaptığı gönderme çok konuşuldu.

ERDOĞAN: O ŞEHRE BİR ŞEY GELMEZ

Hatay'ın muhalif bir belediyede olmasına işaret eden Erdoğan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" dedi ve "Şu anda Hatay garip kaldı" diye devam etti.

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ÖZEL, ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ

Erdoğan'ın gündeme damgasını vuran bu çıkışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündemindeydi. Özel, Erdoğan'ı "bütün millete şikayet ettiğini" belirtti.

"DEPREMZEDEYE TEHDİT OLUR MU!"

Özgür Özel, İzmir'de takside uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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Gazetecilere açıklama yapan Özel, Erdoğan'ın Hatay hakkındaki ifadeleriyle ilgili "Siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor" deyip ekledi:
"Ona bütün Hataylılar cevabını verir. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum, 28 Mayıs'ta ona oy veren herkese şikayet ediyorum. Depremzedeye tehdit olur mu, şantaj olur mu, böyle vicdan olur mu! Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa böyle laf edilmez."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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