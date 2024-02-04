Son dakika | Devlet Bahçeli'den 'Dilber' çıkışı: "Komplo emaresi" deyip astronot Alper Gezeravcı'ya gönderme yaptı

Son dakika haberi: 2 aydan az bir sürenin kaldığı 31 Mart yerel seçimleri kapsamında siyasiler il ziyaretlerini sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa'dan yaptığı konuşmada Türkiye'de son zamanlarda işlenen cinayetlerin yanı sıra 'Dilber' karakterine de değindi.

TAKSİCİYİ ÖLDÜREN KATİL İÇİN GÜNDEM YARATACAK ÇIKIŞ

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Taksici şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkarılması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir.

'GAZİ' SAHNESİNE SERT SÖZLER

Bir mizah programında yer alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyet'imizin ilanına küstahça atılan darbe iftirası, şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, günbegün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır.

"DİLBER KARAKTERİNİN SERVİS EDİLMESİ KOMPLO EMARESİ"

Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gittiği şu dönemde bir dizi-film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve komplo emaresi taşımaktadır.

'CAN ATALAY' MESAJI

Can Atalay hüküm almıştır. Bu hüküm Yargıtay tarafından onandı. Kararın uygulanmasından başka seçenek kalmamıştır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





