Son dakika | Devlet Bahçeli'den 'Dilber' çıkışı: "Komplo emaresi" deyip astronot Alper Gezeravcı'ya gönderme yaptı

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteri siyasetin de gündeminde! Yerel seçime yönelik mesajlar veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gittiği şu dönemde bir dizi-film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başla örtülemez çelişki ve komplo emaresi taşımaktadır" sözleriyle dikkat çekti.
Son dakika haberi: 2 aydan az bir sürenin kaldığı 31 Mart yerel seçimleri kapsamında siyasiler il ziyaretlerini sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa'dan yaptığı konuşmada Türkiye'de son zamanlarda işlenen cinayetlerin yanı sıra 'Dilber' karakterine de değindi.
Taksici şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkarılması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir.
'GAZİ' SAHNESİNE SERT SÖZLER
Bir mizah programında yer alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyet'imizin ilanına küstahça atılan darbe iftirası, şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, günbegün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır.
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