Siyasilerden 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "bir ihanetin karanlığını umudun aydınlığına çevirmenin üzerinden 5 yıl geçtiğini" anımsattı. Milli irade ve demokrasi uğruna milletin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan direnişin 5. yılında, 251 şehidin özlemi ve ecdattan emanet alınan milli şuuru, herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Şurası açıktır ki o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir, hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz’de, Libya’ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır."

"FETÖ İLE İLK GÜNKÜ AZİM VE KARARLIKLIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı olarak terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında Türkiye'yi daha güvenli haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını anlatan Soylu, "Terör örgütü PKK’yı, tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan bu yana 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı ile adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama yapıldığını dile getirdi. Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şurası açıkça anlaşılmıştır ki salalar eşliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizin ortaya koyduğu cesaret, 251 şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü, bizlere ihsan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz’un tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin, geleceğimize de ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferini tebrik ediyorum."

NUMAN KURTULMUŞ: 15 TEMMUZ, MİLLETİN DEVLETİNE CANI PAHASINA SAHİP ÇIKIŞININ EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÖRNEĞİDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, milletin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde "Türkiye Geçilmez" diyerek darbeyi önlediği ve tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adı olduğunu belirtti. 15 Temmuz'un Türkiye üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "15 Temmuz, milletçe varoluş hikayemizin özeti, gaza ve şehadet ruhunun dirilişidir. 15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir. 15 Temmuz'un 'Bedir'in Aslanları' gibi olan kahraman şehitlerine rahmet olsun. Hz. Hamza, Hz. Hüseyin efendilerimiz komşuları olsun. Rabb'im bu acıları bir daha bu millete yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bize düşen, milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

ÖMER ÇELİK: O GECE MİLLETİN GÜÇLÜ İRADESİYLE EMELLERİNE KAVUŞAMADILAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, "Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla. Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye’yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR, GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA SELAMLIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, " Biz milletiz. Sokaktaki insan, meydandaki halkız. Biz ekmeğini ve istikbalini, bayrağını kutsal bilenleriz. Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.



