15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Şehit ve gazilerimize saygıyla...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 2 bin 196 kişinin de yaralandığı darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay, Emniyet gibi pek çok stratejik bina vurulmuş; TRT, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi birçok önemli yerler işgal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk meydanlara çıkmış, hain darbe girişimi ödenen bedellerle geri püskürtülmüş ve demokrasinin zaferi yeniden ilan edilmişti.
Kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran bir grup darbeci asker tarafından 15 Temmuz akşamı başlatılan darbe girişiminin ilk saatlerinde Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatılmıştı. FETÖ’cülerin halkı paniğe ve korkuya sevk etmesi için F-16’lar alçak uçuş yaparken, TBMM de 4 defa hedef olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele gelen askerlerin Erdoğan’a yönelik suikast girişimi de başarısız olmuştu.
Erdoğan, Marmaris’ten yaptığı tarihi FaceTime çağrısıyla vatandaşları meydanlara davet ederek, darbe girişimine karşı harekete geçmelerini söyledi. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.
Aynı gece TRT’de okunan ve TSK’nın resmi sitesinde de yayımlanan darbe bildirisiyle ordunun yönetime el koyduğu duyuruldu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.
16 Temmuz sabahına kadar süren darbe girişimi Hükümetin kararlı duruşu ve TSK’nın üst düzey komutanları ile Emniyet personelinin başarılı operasyonları sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimine 251 vatandaş şehit olurken, 2 bin 196 kişi de yaralanarak gazi oldu.
Darbe girişiminin hemen ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında üst düzey rütbelerde bulunan birçok askerin de aralarında olduğu 10 bine yakın asker-polis ve sivil gözaltına alındı. Kamu kurumlarından on binlerce kişi ihraç edildi.
21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. İlan edilen olağanüstü hâl darbe girişiminin ardından geçen 2 yıllık süreyi kapsayacak şekilde uzatıldı.
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'un simge ismi oldu.
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