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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Şehit ve gazilerimize saygıyla...

13.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından 5 yıl geçti. 251 kişinin şehit düştüğü, 2 bin 196 vatandaşımızın da yaralandığı 'en uzun gece'de yaşananlar hafızalarda ve kalplerde ilk günkü gibi duruyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Şehit ve gazilerimize saygıyla...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 2 bin 196 kişinin de yaralandığı darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay, Emniyet gibi pek çok stratejik bina vurulmuş; TRT, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi birçok önemli yerler işgal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk meydanlara çıkmış, hain darbe girişimi ödenen bedellerle geri püskürtülmüş ve demokrasinin zaferi yeniden ilan edilmişti.

15 TEMMUZ GECESİ NELER YAŞANDI?

Kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran bir grup darbeci asker tarafından 15 Temmuz akşamı başlatılan darbe girişiminin ilk saatlerinde Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatılmıştı. FETÖ’cülerin halkı paniğe ve korkuya sevk etmesi için F-16’lar alçak uçuş yaparken, TBMM de 4 defa hedef olmuştu.

TANK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele gelen askerlerin Erdoğan’a yönelik suikast girişimi de başarısız olmuştu.

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ERDOĞAN HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Erdoğan, Marmaris’ten yaptığı tarihi FaceTime çağrısıyla vatandaşları meydanlara davet ederek, darbe girişimine karşı harekete geçmelerini söyledi. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

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TRT'DE 'SÖZDE BİLDİRİ' OKUNDU

Aynı gece TRT’de okunan ve TSK’nın resmi sitesinde de yayımlanan darbe bildirisiyle ordunun yönetime el koyduğu duyuruldu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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HULUSİ AKAR REHİN ALINDI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

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251 ŞEHİT, 2 BİN 196 GAZİ

16 Temmuz sabahına kadar süren darbe girişimi Hükümetin kararlı duruşu ve TSK’nın üst düzey komutanları ile Emniyet personelinin başarılı operasyonları sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimine 251 vatandaş şehit olurken, 2 bin 196 kişi de yaralanarak gazi oldu.

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DARBE GİRİŞİMİ SONRASI OPERASYONLAR BAŞLADI

Darbe girişiminin hemen ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında üst düzey rütbelerde bulunan birçok askerin de aralarında olduğu 10 bine yakın asker-polis ve sivil gözaltına alındı. Kamu kurumlarından on binlerce kişi ihraç edildi.

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İKİ YIL SÜRECEK OHAL İLAN EDİLDİ

21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. İlan edilen olağanüstü hâl darbe girişiminin ardından geçen 2 yıllık süreyi kapsayacak şekilde uzatıldı.

2017'DE RESMİ TATİL KABUL EDİLDİ

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

DARBE GİRİŞİMİNİN KAHRAMAN ŞEHİDİ: ÖMER HALİSDEMİR

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'un simge ismi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü fetö
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