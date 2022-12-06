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Sizin de başınıza gelebilir! İnternette görüp beğendiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

06.12.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günü için bungalov ev kiralamak isteyen bir çift hayatlarının şokunu yaşadı. İnternette görüp beğendikleri bungalov evi kiralayan çift, arkadaşlarının 'Hiçbir bungolov evde sabah ve akşam yemeği verilmez' sözü sonrası dolandırıldıklarını anladı. Dolandırıcıların telefonlarını engellediklerini belirten çift, şikayetçi olduklarını belirtti.

Sizin de başınıza gelebilir! İnternette görüp beğendiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldılar... Meşe çifti, doğum günü için bungalov ev kiralamak istemişti. İnternette araştırma yapan çift, beğendikleri bir bungalov evi kiraladıklarını zannetti ama aslında dolandırıcıların tuzağında düşmüşlerdi. Dolandırıldıklarını arkadaşlarıyla yaptıkları konuşma sonrası anlayan çift, 3 bin 400 TL'yi kaptırdı. 'Huzur ararken maalesef huzursuz olduk' diyen çift şikayetçi oldu.

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ARKADAŞININ SÖZLERİ ÜZERİNE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Doğum günü için plan yapmak istedi, internete girdi. Genç kadın bungalov evlerin fotoğraflarını gördü, çok beğendi. Fiyat konusunda da herhangi bir sıkıntı yoktu, yüzde 15 indirim de sağlanmıştı kendisine. Hiç düşünmedi eşinden 3 bin 400 TL alıp, o parayı dolandırıcıların hesabına gönderdi. Arkadaşının 'Hiçbir bungolov evde sabah ve akşam yemeği verilmez. Sadece kapora alırlar' demesi üzerine dolandırıldığını anladı ama iş işten çoktan geçmişti.

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"HUZUR ARARKEN HUZURSUZ OLDUK"

Show Haber'in haberine göre dolandırıcıların telefonlarını engellediğini belirten genç kadın, 'Huzur ararken maalesef huzursuz olduk' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık bungalov

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