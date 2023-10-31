Sizin de başınıza gelebilir! Kaza yaptıkları aracı tamire verdiler, dünya başlarına yıkıldı: "Ben gariban dostuyum"

Aracı tamire verdiler, hem araçtan oldular hem de tamir parası buhar oldu! Dolandırıldıklarını öne süren çift aracı aylar sonra hurda halde buldu. Aracın para eden tüm parçaları sökülüp satılmıştı...

SANAYİDE TAMİR ETTİREMEYİNCE USTAYLA ANLAŞTI

atv Haber'in aktardığı olaya göre; Antalyalı Serdar Gök 1993 model aracıyla kaza yaptı. Otomobil çok eski olduğundan sanayi esnafı tamire yanaşmayınca internetten bulduğu bir ustayla anlaştı. İddiaya göre usta, Serdar Kök'e aracı eskisi gibi aynı şekilde teslim edeceğini söyledi.

"BEN GARİBAN DOSTUYUM"

Nesibe Kök ise ustayla konuşmasını "Bana dedi ki 'Ben gariban dostuyum. Kaportacı bir ortağım, arkadaşım var. Arkadaşım bu aracı yapacak, ben de boyasını yapacağım. 40 bin lira.' Tamam dedik, bize de uygun geldi" sözleriyle anlattı.

Ustanın dükkanına giden Serdar Kök, başta elden 10 bin TL para verdi. Yaklaşık 10 gün sonra ustanın parça alacağını söylemesi üzerine Kök 5 bin TL daha attı.

BİR ANDA KAYIPLARA KARIŞTI

Serdar Kök aracının tamir olacağı hayaliyle o ustaya tam 35 bin lira gönderdi ama iddiaya göre bir süre sonra ne araca ne de ustaya ulaşabildi.

Dolandırıldığı gerekçesiyle Serdar Kök soluğu mahkemede aldı. Kayıp otomobil aylar sonra bulunduğunda karı-koca ikinci kez yıkıldı.

"Yürür vaziyette teslim ettiğim aracım bana bu şekilde, hurda bir şekilde teslim oldu" diyerek isyan eden Serdar Kök, Annesinden yadigar otomobilinin parçalanıp satıldığını savunuyor ve suçluların ceza almasını istiyor.