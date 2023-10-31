SON DAKİKA | İsrail'in Gazze planı ortaya çıktı! 2,3 milyon kişi... 'Yeni bir savaş ilan etmekle eş değer'

Hamas 'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Bölgede kriz derinleşirken binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.

Saldırının kısa süre önce gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın, gözetleme kuleleri, bazı silahları ve kullandıkları bölgeler olmak üzere altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

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2,3 MİLYON KİŞİYİ SİNA YARDIMADASIN'NA SÜRME SENARYOSU

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki sivil gerçeklikte önemli bir değişiklik yapmak için 3 alternatif önerilen belgede, "Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olması" ya da "yerel bir rejimin desteklenmesi"ni içeren diğer iki alternatif, başta "İsrail'e yönelik saldırıları engelleyemeyecekleri" olmak üzere bazı nedenlerle reddedildi.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olmasının, binlerce İsrailli sivil ve askerin hayatına mal olacak eşi benzeri görülmemiş bir zafer olacağı ve İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı ifade edilen belgede, 3. alternatif olarak Gazze'deki sivil nüfusun Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerilerek, bu alternatifin İsrail'in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olduğu belirtildi.

Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu planı mali olarak destekleyeceği ya da yerlerinden edilen Filistinlileri uzun vadede vatandaş olarak kabul edeceği iddia edilen belgede, Kanada'nın "hoşgörülü" göçmenlik uygulamalarının da bu ülkeyi potansiyel bir yeniden yerleşim hedefi haline getirdiği kaydedildi.

Belgede, bu önerinin ilk etapta uluslararası meşruiyet açısından karmaşık olabileceği kabul edilirken, "Değerlendirmelerimize göre, nüfus tahliye edildikten sonra yaşanacak çatışmalar, nüfusun kalması durumunda yaşanacaklara kıyasla daha az sivil kaybına yol açacaktır." ifadesine yer verildi.

"VARSAYIMSAL BİR ALIŞTIRMA"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu "varsayımsal bir alıştırma", hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirdi.

Açıklamada, tüm resmi kurumların şu anda Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmeye odaklandığı aktarıldı.

Belge hakkında bilgi sahibi olan İsrailli bir yetkili ise belgenin bağlayıcı olmadığını söyledi.

"YENİ BİR SAVAŞ İLAN ETMEKLE EŞ DEĞER"

Filistin yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeineh de "Herhangi bir yere, herhangi bir şekilde nakledilmeye karşıyız ve bunu, aşılmasına izin vermeyeceğimiz bir kırmızı çizgi olarak görüyoruz. 1948'de yaşananların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Rudeineh, kitlesel bir göçün "yeni bir savaş ilan etmekle eş değer" olacağını ifade etti.

"EĞER BU DOĞRUYSA..."

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde kıdemli bir araştırmacı olan Yoel Guzansky, "Eğer bu rapor doğruysa, bu büyük bir hata olur. İsrail ve Mısır arasında stratejik bir çatlağa neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.

MISIR, İSRAİL'E UYARIDA BULUNMUŞTU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 25 Ekim’de, ülkesinin "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na zorlama çabalarını" reddettiğini belirterek, böyle bir çabanın ülkesinin İsrail ile olan barışını tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Sisi, hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı su, gıda ve yakıtın kesilmesi ile insani yardımların bölgeye girişinin engellenmesi gibi ablukaları, Filistinlileri Mısır'a sürmeye yönelik bir plan olarak gördüğünü söylemişti.

Sisi, Sina'nın İsrail'e yönelik "terörist saldırılar" için bir fırlatma rampasına dönüştürüleceğini, İsrail'in de bu saldırılardan Mısır'ı sorumlu tutacağını dile getirmişti.