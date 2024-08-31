Skandal görüntüler! İzmir'den sonra şimdi de İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak... Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Sokak ortasında cinsel ilişki yaşayan çiftlere ait görüntüler peş peşe farklı illerden gelince sosyal medyada gündem yarattı.



İstanbul

İzmir'de sahilde çevresine aldırış etmeden yakınlaşan bir çifte ait görüntüleri İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde benzer anlar takip etti.



Kocaeli

İstanbul'da sahilde, Kocaeli'nde ormanlık bir park alanında ve Zonguldak'ta ise sahilde çiftler cinsel birliktelik yaşarken çevredekilerin kameralarına yansıdı.



Zonguldak

O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne oluyor bu insanlara böyle? Yeni bir akım mı bu?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlara anlam vermek mümkün değil" yorumunu ekledi.