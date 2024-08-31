Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Skandal görüntüler! İzmir'den sonra şimdi de İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak... Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

    Skandal görüntüler! İzmir'den sonra şimdi de İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak... Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 09:40
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çifte ait görüntülerin yankıları sürerken benzer görüntüler İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde de geldi. Görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

    Sokak ortasında cinsel ilişki yaşayan çiftlere ait görüntüler peş peşe farklı illerden gelince sosyal medyada gündem yarattı.

    istanbul
    İstanbul

    İzmir'de sahilde çevresine aldırış etmeden yakınlaşan bir çifte ait görüntüleri İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde benzer anlar takip etti.

    kocaeli
    Kocaeli

    İstanbul'da sahilde, Kocaeli'nde ormanlık bir park alanında ve Zonguldak'ta ise sahilde çiftler cinsel birliktelik yaşarken çevredekilerin kameralarına yansıdı.

    zonguldak
    Zonguldak

    O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne oluyor bu insanlara böyle? Yeni bir akım mı bu?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlara anlam vermek mümkün değil" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

     Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

    Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

     Aldatma potansiyelini böyle çözüyor! "Her zaman işe yarıyor"

    Aldatma potansiyelini böyle çözüyor! "Her zaman işe yarıyor"

     Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

     Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki İstanbul Kocaeli Zonguldak
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

    Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

    İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

    İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

    3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kılını bile kıpırdatmadı

    3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kılını bile kıpırdatmadı

    Başlarına gelmeyen kalmadı! Nikah memuru düştü, düğün salonunun çatısı uçtu

    Başlarına gelmeyen kalmadı! Nikah memuru düştü, düğün salonunun çatısı uçtu

    35 bin TL'ye boğazda düğün yaptılar! "İmkan ve ihtimal yok"

    35 bin TL'ye boğazda düğün yaptılar! "İmkan ve ihtimal yok"

    Plakanın değeri bile 550 milyon TL

    Plakanın değeri bile 550 milyon TL

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

    En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.