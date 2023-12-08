Skandal görüntüler! Sınıfta kendini teşhir etmek için pantolonunu indirdiği iddia edilen öğretmen tutuklandı... O görüntüler paylaşıldı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda yaşanan olay ülke gündemine yerleşti. 32 yaşındaki Stephen Canciani isimli öğretmen öğrencilerin şikayeti üzerine sınıfta uygunsuz hareketleri gerekçesiyle tutuklandı.

FOTOĞRAFLAR ÇEKİLDİ

Mahkemede yer alan rapora göre, öğrencilerden ikisinin müdür yardımcısının odasına gelerek Canciani'nin çıplak kalçasını görebildiklerini ve pantolonunun kısmen indirildiğini söylemesi üzerine harekete geçildi. Müdür yardımcısı sınıfa girdiğinde Canciani'nin pantolonunun kısmen inmiş olduğunu gördü. Durum polise bildirildi.

Mahkemede ayrıca Canciani'nin öğretmeni masasında, arka tarafının bir kısmı görünürken ve sağ eli ön cebindeyken gösteren bir fotoğraf karesi de yer aldı.