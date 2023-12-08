Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Skandal görüntüler! Sınıfta kendini teşhir etmek için pantolonunu indirdiği iddia edilen öğretmen tutuklandı... O görüntüler paylaşıldı

    Skandal görüntüler! Sınıfta kendini teşhir etmek için pantolonunu indirdiği iddia edilen öğretmen tutuklandı... O görüntüler paylaşıldı

    08.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kaliforniya'daki altıncı sınıf öğrencileriyle dolu bir sınıfta pantolonunu indirdiği ve çıplak kalçasını ve cinsel organını gösterdiği iddia edilen öğretmen 32 yaşındaki Stephen Canciani tutuklandı. Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmenin tutuklandığı ve okuldaki görevlerine son verildiği ifade edildi. Öğrencilerin sınıfta öğretmenin müstehcen hareketlerini belgeleyen cep telefonuyla görüntüler çektiği ve bu görüntülerin mahkeme dosyasına eklendiği belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda yaşanan olay ülke gündemine yerleşti. 32 yaşındaki Stephen Canciani isimli öğretmen öğrencilerin şikayeti üzerine sınıfta uygunsuz hareketleri gerekçesiyle tutuklandı.

    FOTOĞRAFLAR ÇEKİLDİ

    1

    Mahkemede yer alan rapora göre, öğrencilerden ikisinin müdür yardımcısının odasına gelerek Canciani'nin çıplak kalçasını görebildiklerini ve pantolonunun kısmen indirildiğini söylemesi üzerine harekete geçildi. Müdür yardımcısı sınıfa girdiğinde Canciani'nin pantolonunun kısmen inmiş olduğunu gördü. Durum polise bildirildi.

    2

    Mahkemede ayrıca Canciani'nin öğretmeni masasında, arka tarafının bir kısmı görünürken ve sağ eli ön cebindeyken gösteren bir fotoğraf karesi de yer aldı.

    İlginizi Çekebilir

    Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

    Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

     Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

     Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

    Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Tacizci sevgili cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    Tacizci sevgili cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdiPantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi
    8 Aralık Cuma: TV yayın akışı 8 Aralık Cuma: TV yayın akışı
    İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbingİlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing
    Anahtar Kelimeler:
    Öğretmen Amerika Kaliforniya öğrenci
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatıldı! Yeni zamlar kapıda…

    Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatıldı! Yeni zamlar kapıda…

    Hepsi milyonlarla oynadı! Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

    Hepsi milyonlarla oynadı! Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

    Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi

    Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi

    İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

    İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

    Sırt dekoltesiyle büyüledi! Kalçasına kadar açık olmasına aldırmadı

    Sırt dekoltesiyle büyüledi! Kalçasına kadar açık olmasına aldırmadı

    Süper mini şortuyla spor yaptı! Squat yapınca olay oldu

    Süper mini şortuyla spor yaptı! Squat yapınca olay oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

    Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

    A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

    A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

    Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

    Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

    İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

    İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.