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Skandal görüntülerin ardından yakalandı! Atatürk'ün fotoğrafına yönelik yaptığı uygunsuz hareketler infial yaratmıştı…

20.09.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde bir öğrenci elindeki Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunması sosyal medyada infial yaratmıştı. İstanbul Valiliği söz konusu video ile ilgili açıklamada bulunarak ulu önder Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Skandal görüntülerin ardından yakalandı! Atatürk'ün fotoğrafına yönelik yaptığı uygunsuz hareketler infial yaratmıştı…

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

AA

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Fotoğraf öğrenci atatürk lise

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