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    4. Skandalın böylesi! Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı... "Gördüklerime inanamadım"

    Skandalın böylesi! Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı... "Gördüklerime inanamadım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 09:02
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    Tayland'ın Phuket kentindeki bir ahırda 18 yaşındaki Steven Lee Snyder isimli bir adam hamile ata cinsel saldırıda bulunurken güvenlik kamerasında yakalandı. Memurların onunla konuşabilmek için Google Translate'i kullanmak zorunda kaldıkları Snyder'in daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı ifade edildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER 5 Şubat ve 10 Mart'ta olmak üzere iki kez gerçekleştirilen cinsel saldırıya ait görüntülerde adamın bir eliyle atın cinsel organına dokunurken diğer eliyle akıllı telefonuyla bir şeyler yaptığı görülüyor. Ahır sahibinin atın cinsel organından gelen akıntıdan şüphelenmesi üzerine güvenlik kamerasını kontrol etmesiyle cinsel saldırı ortaya çıktı.

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    Ahırın sahipleri olan 50 yaşındaki Chatcharoj Lek-Awut ve 43 yaşındaki eşi Prapada gördükleri karşısında şoke olduklarını ifade ederek durumu polise haber verdi.

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    Atları görmek için sık sık Snyder'ın ahıra uğradığını dile getiren Prapada, "Onunla ilk kez iki yıl önce tanıştık. Atları görmek için sık sık uğrardı, ben de onun sadece bir hayvansever olduğunu düşündüm. Ama atları okşama şeklini görünce ondan şüphelenmeye başladım.Bunu tuhaf buldum. Onları ahırın içine alarak uzak tutmaya çalıştım. Son vakada atım Angun dört aylık hamile ve vajinasından akıntı geliyor. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum bu yüzden güvenlik kamerasını kontrol ettim. Gördüklerime inanamadım" dedi.

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    TV yayın akışı: 14 Mart 2024 PerşembeTV yayın akışı: 14 Mart 2024 Perşembe
    Anahtar Kelimeler:
    Tayland cinsel saldırı At
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