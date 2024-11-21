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Skandallarıyla gündemdeydi! Ekranlara geri dönen Tulisa Contostavlos, yıllardır bekar olduğunu itiraf etti... 'Demiseksüelim'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 11:42
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N-Dubz yıldızı, "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" adlı programa yarışmacı olarak katıldı. Tulisa Contostavlos, yıllarca spot ışıklarından uzak kaldıktan sonra yeniden gündem yartamayı başaran açıklamalarda bulundu. Ünlü isim yıllardır bekar olduğunu söyleyerek kendisini 'demiseksüel' olarak tanımladı.

Skandallarıyla gündemdeydi! Ekranlara geri dönen Tulisa Contostavlos, yıllardır bekar olduğunu itiraf etti... 'Demiseksüelim'

Eski X-Factor jürisi ve N-Dubz yıldızı Tulisa Contostavlo, meşhur sahte uyuşturucu baskını, bir videonun sızdırılması ve yüzün sadece bir tarafında güçsüzlük veya felce neden olan nörolojik bir durum olan Bell Palsisi ile sağlık sorunlarını çözmeye çalışmak gibi zor zamanlar geçirdikten sonra bir süre gözlerden uzak kaldı. Yeniden hayranlarının karşısına "Ben Bir Ünlüyüm" programıyla çıkan Contostavlo, cinsellik itirafıyla çok konuşuldu.

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Kamp arkadaşları arasında bekarlığa dair yapılan samimi sohbette Tulisa, kendisini 'demiseksüel' olarak tanımladığını ve yeni biriyle tanışmanın kendisini 'fiziksel olarak hasta ettiğini' açıkladı.

DEMİSEKSÜEL NE DEMEK?

Demiseksüellik, insanların yalnızca yakın duygusal bağ kurdukları kişilere karşı cinsel çekim hissettiği bir cinsel yönelimdir. Demiseksüel kişiler ancak duygusal bir bağ oluştuktan sonra cinsel çekim hissederler. "Demi-" öneki "yarım" veya "kısmen" anlamına gelir.

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Cinsellik
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