SmoothTouch’a sahip Philips 242B9T interaktif ekran çıkıyor

Zengin özelliklere sahip 16:9 dokunmatik bu monitör, kullanıcılara görsel bir Full HD şöleni sunuyor. Monitör, aralarında IP54 toz ve su koruması ve akıcı, sezgisel dokunmatik yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 noktalı dokunmanın da bulunduğu teknolojilerle donatıldı. Uğraştırmayan bağlantılar, gözleri koruyan teknolojiler ve esnek, net bir ayak, bu monitörü perakende, satış noktası (Point of Sale- POS), bilgi noktası (Point of Information- POI), otel, mağaza, restoran ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde çalışan profesyoneller için ideal tercih haline getiriyor. Philips 242B9T 339$ üzerinden piyasada bulunabilecek.

ESNEKLİK



Philips 242B9T Dokunmatik Monitör, her kullanım senaryosunda doğal, sezgisel bir etkileşim sağlaması için tasarlanmış interaktif SmoothTouch ekrana sahip. 10 noktalı yansıtmalı kapasitif dokunmatik teknoloji, ekran üzerinde aynı anda 10 parmak kullanmaya izin veriyor. Bu da uygun yazılımlarla yepyeni olanaklara imkan sağlıyor. Dokunmatik kalem (Stylus) ise daha fazla doğruluk gerektiğinde ek bir avantaj sağlıyor.

Philips 242B9T, esnek ve eklemli Z biçimli bir SmartStand ayak ve suya ve toza karşı gelişmiş IP54 koruması sayesinde, monitörü her yerde sağlam kılarken bir yandan da kullanıcıların her zaman optimal görüntüleme konforunun keyfini çıkarabilmelerini sağlıyor.