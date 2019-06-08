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SmoothTouch’a sahip Philips 242B9T interaktif ekran çıkıyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 08.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

SmoothTouch’a (23.8” / 60.5 cm. diag.) sahip, 24 inçlik Philips 242B9T LCD monitör piyasaya çıktı.

SmoothTouch’a sahip Philips 242B9T interaktif ekran çıkıyor

Zengin özelliklere sahip 16:9 dokunmatik bu monitör, kullanıcılara görsel bir Full HD şöleni sunuyor. Monitör, aralarında IP54 toz ve su koruması ve akıcı, sezgisel dokunmatik yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 noktalı dokunmanın da bulunduğu teknolojilerle donatıldı. Uğraştırmayan bağlantılar, gözleri koruyan teknolojiler ve esnek, net bir ayak, bu monitörü perakende, satış noktası (Point of Sale- POS), bilgi noktası (Point of Information- POI), otel, mağaza, restoran ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde çalışan profesyoneller için ideal tercih haline getiriyor. Philips 242B9T 339$ üzerinden piyasada bulunabilecek.

ESNEKLİK

Philips 242B9T Dokunmatik Monitör, her kullanım senaryosunda doğal, sezgisel bir etkileşim sağlaması için tasarlanmış interaktif SmoothTouch ekrana sahip. 10 noktalı yansıtmalı kapasitif dokunmatik teknoloji, ekran üzerinde aynı anda 10 parmak kullanmaya izin veriyor. Bu da uygun yazılımlarla yepyeni olanaklara imkan sağlıyor. Dokunmatik kalem (Stylus) ise daha fazla doğruluk gerektiğinde ek bir avantaj sağlıyor.
Philips 242B9T, esnek ve eklemli Z biçimli bir SmartStand ayak ve suya ve toza karşı gelişmiş IP54 koruması sayesinde, monitörü her yerde sağlam kılarken bir yandan da kullanıcıların her zaman optimal görüntüleme konforunun keyfini çıkarabilmelerini sağlıyor.

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1920 x 1080 çözünürlüğe sahip Philips 242B9T modeli, günümüz kullanıcılarının istediği ve beklediği tüm ayrıntıları, rengi ve parlaklığı sunuyor. SmartContrast teknolojisi, zengin koyu renkler ve ışıklı açık renkler verebilmek için renkleri ve arka aydınlatmanın yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor. Üstelik kullanıcıların 24 inçlik ekranın tadını tam anlamıyla çıkarabilmelerini sağlamak için, Philips 242B9T Flicker-Free teknolojisi, LowBlue Modu, EasyRead Modu ve daha fazlası gibi bir dizi özellik ile de donatıldı.

KULLANIM

Philips 242B9T modelinin her özelliği, tutarlı bir biçimde hoş bir kullanıcı deneyimi sunması için tasarlandı. Konu bağlantı olduğunda ise, bu monitör kullanıcıların işini ve boş zaman etkinliklerini daha da kolaylaştıran geniş özellik yelpazesi sayesinde üst düzey rahatlık sağlıyor. Bunlar arasında HDMI 1.4, DVI-D, VGA ve DisplayPort 1.2’nin yanı sıra, iki adet de üretkenlik artırıcı, hızlı şarjlı USB 3.1 portu da bulunuyor.
Philips’in bu esnek, güçlü, kullanıcı dostu 242B9T dokunmatik monitörü 339$ tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunabilecek.

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