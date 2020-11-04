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Sofia Richie'nin yeni sevgilisiyle romantik anları

04.11.2020 16:38 | Son Güncelleme:
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Sofia Richie'nin yeni sevgilisiyle romantik anları

Bir süre önce Scott Disick ile olan ilişkisini bitiren model Sofia Richie, şimdi Matthew Morton ile aşk yaşıyor. Restoranda romantik anlar yaşayan aşıklar, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Babasının karşı çıkmasına rağmen üç çocuk babası Scott Disick'ten uzun süre ayrılmayan Sofia Richie, yeni bir aşka adım attı.

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22 yaşındaki ABD'li yıldız, şimdilerde Matthew Morton ile aşk yaşıyor.

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İki sevgili önceki akşam bir grup arkadaşlarıyla birlikte Los Angeles'ta yemeğe gitti. Richie ve Morton, bir ara arkadaşlarından ayrılıp restoranın dışına çıktı.

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İki sevgili, romantik anlar yaşadı ve birbirlerini öpücüklere boğdu. Richie ve Morton, daha sonra arkadaşlarının yanına döndü.

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Richie'nin yeni sevgilisi Matthew Morton, New York Üniversitesi'nde iş idaresi ve sanat eğitimi aldı.
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Genç adamın babası, eğlence dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Matthew Morton'ın babası Peter Morton, Hard Rock Cafe'nin kurucu ortaklarından biri.

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22 yaşındaki model Sofia Richie, 'Hello'nun da aralarında bulunduğu birçok şarkıya imzasını atan Lionel Richie'nin kızı.

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Ünlü şarkıcı, Scott Disick ile ilişkisi nedeniyle kızını çok eleştirmiş ve bu ilişkinin kızına büyük zarar vereceğini ileri sürmüştü.

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