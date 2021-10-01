Sofia Vergara Uluslararası Kahve Günü için çıplak poz verdi

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan televizyon yıldızı Sofia Vergara son pozlarıyla dikkat çekti.

Sofia Vergara, Uluslararası Kahve Günü için sınırları zorladı. Baştan çıkarıcı güzelliğiyle tanınan Vergara soyunarak kahve çekirdeklerinin arasına yattı. Ünlü yıldız fotoğrafın altına 'Mutlu #ulusalkahvegünü' yazdı.

Ünlü oyuncu göğüslerini ise kahve çekirdekleriyle kapamayı ihmal etmedi.

ABD'de yaşayan Kolombiyalı model, oyuncu ve sunucu Sofia Vergara (49) ortağı Renata Black ile birlikte EBY (Empowered by You) markası olarak kadın iç çamaşırı üretimi yapıyor.

