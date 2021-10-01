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Sofia Vergara Uluslararası Kahve Günü için çıplak poz verdi

01.10.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofia Vergara, Uluslararası Kahve Günü için soyunup kahve çekirdeklerinin arasına girdi. Pozlarını sosyal medyadan paylaşan Vergara gündeme bomba gibi düştü.

Sofia Vergara Uluslararası Kahve Günü için çıplak poz verdi

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan televizyon yıldızı Sofia Vergara son pozlarıyla dikkat çekti.

Sofia Vergara, Uluslararası Kahve Günü için sınırları zorladı. Baştan çıkarıcı güzelliğiyle tanınan Vergara soyunarak kahve çekirdeklerinin arasına yattı. Ünlü yıldız fotoğrafın altına 'Mutlu #ulusalkahvegünü' yazdı.

Ünlü oyuncu göğüslerini ise kahve çekirdekleriyle kapamayı ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

ABD'de yaşayan Kolombiyalı model, oyuncu ve sunucu Sofia Vergara (49) ortağı Renata Black ile birlikte EBY (Empowered by You) markası olarak kadın iç çamaşırı üretimi yapıyor.

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Sofía Vergara
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