HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar

23.01.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurucu soğuklar, karlı havalar kapıda... Hâl böyle olunca kışlık çoraplar en çok araştırılan ürünler arasına hızlı bir giriş yaptı. Özellikle de havlu çoraplar! Siz de "Ayaklarım çok üşüyor!" diyenlerdenseniz ve ayaklarınızı ısıtacak bir çözüm arıyorsanız havlu çorapları tercih edebilirsiniz. Öyleyse gelin, en iyi havlu çorapları keşfedelim!

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar

İçindekiler

  • 1. En soğuk hava şartlarına uygun: GoWith 3'lü Norveç Tipi Yünlü Kışlık Termal Erkek Çorap Seti
  • 2. Kuzu yününün sıcaklığını hissedin: Premium Lambswool Yünlü Havlu Kışlık Erkek Çorabı
  • 3. Özel yün karışımıyla: GoWith 3'lü Norveç Tipi Moline Yünlü Tabanaltı Yarım Havlulu Kışlık Termal Erkek Çorap
  • 4. En soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutar: Hightex 3 Çift Yüksek Kalite Havlulu Aktivite Spor Çorabı
  • 5. Ekstra yumuşaklık hissi: NoblesBox Pamuklu Havlu Spor Çorabı
  • 6. Dört mevsim kullanıma uygun: Hurms 3'lü Havlulu Kolej Tipi Unisex Crew Çorap
  • 7. Ağır işlerde çalışanlar için: GoWith 3'lü Havlulu Termal Etkili Nem Kontrollü İş ve Performans Çorabı
  • 8. Ayaklarınızı sıcacık tutar: UNLIMITED LEGWEAR 3'lü Ekonomik Paket Havlu Çorap
  • 9. Bebekler için en doğru tercih: Babyjem Diş Kaşıyıcılı Havlu Bebek Çorap
  • 10. Dayanıklı ve uzun ömürlü: MEM SOCKS 3'lü Uzay Temalı Kaydırmaz Çocuk Havlu Çorap

Kışlık çorapları araştırırken gözünüze havlu çoraplar ilişmiş ve "Havlu çorap nedir?" diye merak etmiş olabilirsiniz. Havlu çorapları, pamuk karışımlı kumaştan elde edilen kalın ve yünlü bir çorap çeşidi olarak tanımlayabiliriz. Özellikle sert geçen kış günlerinde tercih edilen bu çoraplar, ayaklarınızı sıcacık tutarken aynı zamanda yumuşacık dokuları ile gün boyu konfor vadeder. Gelin, bot ve çizme gibi kalın ayakkabıların içine giyebileceğiniz, en kaliteli havlu çorap modellerini hep birlikte inceleyelim!

1. En soğuk hava şartlarına uygun: GoWith 3'lü Norveç Tipi Yünlü Kışlık Termal Erkek Çorap Seti

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar ve markaları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En soğuk hava şartlarına uygun olarak üretilen GoWith 3'lü Norveç Tipi Yünlü Kışlık Termal Erkek Çorap Seti, her erkeğin kışlık eşyaları arasında bulunması gereken bir ürün. Kalın havlu çorap kategorisinde öne çıkan setin içinde lacivert, kahve ve antrasit renkli üç çift çorap bulunur. Termal etkisi sayesinde ayaklarınızın üşümesini engelleyen ve özel ısı sistemi ile ısıyı uzun süre boyunca muhafaza etmeyi başaran bu çoraplar kış boyu favoriniz olabilir.

Ürünü İncele

2. Kuzu yününün sıcaklığını hissedin: Premium Lambswool Yünlü Havlu Kışlık Erkek Çorabı

Adsız tasarım - 2023-01-23T171637.516

Soğuk havalarda ayaklarınızın üşümesine son verecek harika bir öneriyle karşınızdayız: Premium Lambswool Yünlü Havlu Kışlık Erkek Çorabı. %75 kuzu yünü, %20 polyester ve %5 elastandan oluşan çoraplar, sizi ultra sıcak tutar. Normal çoraplardan yedi kat daha sıcak tutan bu ürün, dış hava sıcaklığı çok düşük olduğunda bile ayaklarınızı sıcak tutmak için tasarlanmıştır. Çorapların iç kısmının havlu dokuma olması sayesinde ayaklarınız gün boyu rahat eder. Hem spor sırasında hem günlük hayatta kullanabileceğiniz havlu çorapların teninize yaptığı yumuşacık dokunuşlara bayılacaksınız, bizden söylemesi!

Ürünü İncele

3. Özel yün karışımıyla: GoWith 3'lü Norveç Tipi Moline Yünlü Tabanaltı Yarım Havlulu Kışlık Termal Erkek Çorap

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar ve markaları

Özel yün karışımlı kumaşı sayesinde ayaklarınızı sıcacık tutan GoWith 3'lü Norveç Tipi Moline Yünlü Tabanaltı Yarım Havlulu Kışlık Termal Erkek Çorap, her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken bir diğer ürün. En soğuk hava şartlarında bile ayaklarınızı sıcak tutan çoraplarda kullanılan ısı kontrol sistemi, içerideki sıcaklığı uzun süre boyunca muhafaza eder. Taban altında kullanılan havlu özelliği ile dış darbelere karşı üst düzey koruma sağlayan çoraplar, özellikle sert geçen kış günlerinde en yakın arkadaşınız olabilir.

Ürünü İncele

4. En soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutar: Hightex 3 Çift Yüksek Kalite Havlulu Aktivite Spor Çorabı

Adsız tasarım - 2023-01-23T173253.473

Her ortamda giyebileceğiniz Hightex 3 Çift Yüksek Kalite Havlulu Aktivite Spor Çorabı,
pamuk karışımlı özel kumaşı sayesinde teninizde yumuşacık bir his bırakır ve gün boyu ayağınızda kalsa bile konforunuzu devam ettirir. Ter emici özelliği sayesinde ayaklarınızı gün boyu kuru tutan ürün, zararlı ham madde içermez. Kalınlığı sayesinde en soğuk kış günlerinde bile ayaklarınızı ısıtan ve sağladığı ısıyı uzun süre boyunca muhafaza etmeyi başaran bu ürünle tanıştıktan sonra çok memnun kalacağınıza eminiz.

Ürünü İncele

5. Ekstra yumuşaklık hissi: NoblesBox Pamuklu Havlu Spor Çorabı

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar ve markaları

Herkesin beğenisini kazanmayı başaran NoblesBox Pamuklu Havlu Spor Çorabı için "Ayaklarınızdaki konforun diğer adı" diyebiliriz. Hafifliği ile ayaklarınızda yokmuş gibi rahat bir deneyim yaşamanıza olanak tanır. Özel pamuklu dokusu ile ayaklarınıza koruma, ekstra yumuşaklık ve doğal bir dokunuş sağlar. Her ortamda giyilmeye uygun bu çoraplar ile tanışarak kış aylarını keyifle geçirebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Dört mevsim kullanıma uygun: Hurms 3'lü Havlulu Kolej Tipi Unisex Crew Çorap

Adsız tasarım - 2023-01-23T180900.612

Ekstra yumuşaklık hissi ile en iyi havlu çorap seçenekleri arasında bulunan Hurms 3'lü Havlulu Kolej Tipi Unisex Crew Çorap; %80 pamuk, %17 polyamid ve %3 elastan içeren kumaşı sayesinde konfor sunar. Dört mevsim kullanılabilen çoraplar, kaliteli materyallerden üretilmesi ile uzun süre boyunca dayanıklılığını korur. Yumuşak ve konforlu lastiği ile bileklerinizi rahatsız etmez ve onu gün boyu rahatça giymenize yardımcı olur. Topuk kısmında kullanılan takviye ile daha yumuşak adımlar atmanızı sağlayan bu çorap setine bayılacaksınız.

Ürünü İncele

7. Ağır işlerde çalışanlar için: GoWith 3'lü Havlulu Termal Etkili Nem Kontrollü İş ve Performans Çorabı

Adsız tasarım - 2023-01-23T172247.399

Sırada dayanıklılığıyla öne çıkan bir çorap seti var: GoWith 3'lü Havlulu Termal Etkili Nem Kontrollü İş ve Performans Çorabı. %80 pamuk, %15 polyester ve %5 elastandan oluşan ürün, ağır iş koşullarında çalışanlar ve çelik burunlu botlar giyen kişiler için tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımda ayaktaki nemi transfer ederek ayağı gün boyu sıcak ve kuru tutar, baldırlara uygulanan kontrollü basınç ile ayaklardaki yorgunluğu azaltır. Ağır işlerde çalışırken, spor yaparken, bot veya çizme giydiğinizde, doğada, kısacası aklınıza gelen her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Ayaklarınızı sıcacık tutar: UNLIMITED LEGWEAR 3'lü Ekonomik Paket Havlu Çorap

Adsız tasarım - 2023-01-23T173049.542

Ayaklarınızı gün boyu sıcacık tutacak UNLIMITED LEGWEAR 3'lü Ekonomik Paket Havlu Çorap, erkek havlu çorap kategorisinde ön plana çıkan ürünler arasında yer alır. Pamuk karışımlı kalın kumaşı sayesinde ayaklarınızı ısıtırken aynı zamanda konfor da sunan çorapları gün boyu ayaklarınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz. Havlu çoraplar, nefes aldıran yapısı ile ter ve kötü koku oluşumunu engeller. Dört farklı beden aralığında satışa sunulan ürünün ayak numaranıza uygun alternatifini tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Bebekler için en doğru tercih: Babyjem Diş Kaşıyıcılı Havlu Bebek Çorap

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar ve markaları

Bebeklerinizi güvenle emanet edebileceğiniz Babyjem Diş Kaşıyıcılı Havlu Bebek Çorap, başka hiçbir yerde olmayan özel tasarımı ile dikkat çekiyor. Diş etleri kaşınan ve refleksle ayaklarını ağızlarına götüren bebekler için uygun olarak üretilen çoraplar, ayak ucunda bulunan silikon uç sayesinde bebeklerin diş etlerini kaşımasına yardımcı olur. Özenli tasarımı sayesinde bebek havlu çorap kategorisinde bir adım öne çıkan çorap, yumuşacık dokusu ile bebeğinizin ayaklarına teni kadar hassas dokunuşlar yapar. Bebeğinizin ayaklarınızı sıcacık tutmak için bu ürünü tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Dayanıklı ve uzun ömürlü: MEM SOCKS 3'lü Uzay Temalı Kaydırmaz Çocuk Havlu Çorap

Soğuk kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak isteyenlerin tercihi en iyi havlu çoraplar ve markaları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çocuklarınızın ayaklarını sıcak tutmak için tercih edebileceğiniz MEM SOCKS 3'lü Uzay Temalı Kaydırmaz Çocuk Havlu Çorap, dayanıklı ve kaliteli yapısı sayesinde favorileriniz arasına girecek. Taban bölgesinde kullanılan ve kaymayı önleyici silikon baskılar, çocuklarınızın daha rahat ve özgür bir hareket deneyimi yaşamasına imkân tanır. Özellikle fayans ve parke gibi yüzeylere sıkıca tutunarak çocuklarınızın kaymasını engelleyen bu çoraplar son derece kullanışlı. Üzerinde bulunan uzay temalı baskılar ise çocuklarınızın hayal dünyasına hitap ederek onlara eğlenceli bir deneyim yaşatır.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
çorap termal çorap

İş birliği İçerikleri

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Kış aylarının vazgeçilmezi, tam bir enerji deposu!

Kış aylarının vazgeçilmezi, tam bir enerji deposu!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

Tümünü Gör
"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Hırsızlardan korkma devri bitti! İşte evinize güvenlik getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Bebeğinizi sıcacık bir mama ile mutlu etmenizi sağlayacak en iyi biberon ısıtıcılar

Bebeğinizi sıcacık bir mama ile mutlu etmenizi sağlayacak en iyi biberon ısıtıcılar

Keman çalarken en büyük destekçiniz olacak en iyi keman yastıkları

Keman çalarken en büyük destekçiniz olacak en iyi keman yastıkları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Yan flüt severlerin bayılacağı en iyi yan flüt markaları

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Tümünü Gör
Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Müzik sevdalılarına özel en iyi elektro keman listesi

Müzik sevdalılarına özel en iyi elektro keman listesi

Kondisyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz en iyi kondisyon küreği tavsiyeleri

Kondisyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz en iyi kondisyon küreği tavsiyeleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Yağmur, kar, rüzgar... Tüm zorlu hava koşullarından sizi koruyacak outdoor pantolonlarla tanışın

Kış aylarının vazgeçilmezi, tam bir enerji deposu!

Kış aylarının vazgeçilmezi, tam bir enerji deposu!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

Fiyatı tam 25 bin TL! Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacaksınız!

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü parfümlerle tanışın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Rize'de yaşlı çiftin kaldığı ev yangın sonucunda küle döndü

Rize'de yaşlı çiftin kaldığı ev yangın sonucunda küle döndü

Karşıdan karşıya geçmek isterken tren çarptı: Feci şekilde can verdi

Karşıdan karşıya geçmek isterken tren çarptı

Malatya'da hareketli dakikalar! Tartıştığı arkadaşını tüfekle vurdu

Tartıştığı arkadaşını tüfekle vurdu!

Diyarbakır'da korkunç kaza: 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 5 kişi yaralandı

Korkunç kaza! 1 polis hayatını kaybetti: 5 yaralı

Kadını zorla otele götürüp dehşeti yaşatmışlardı! Mide bulandıran olayda karar verildi

Kadını zorla otele götürüp dehşeti yaşatmışlardı!

Kumar borcu yüzünden çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti! Pencereye çıkıp 'sadece ambulans gelsin' diye bağırdı

Kumar borcu yüzünden eşini bıçakladı! Pencereye çıkıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.