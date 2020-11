Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor

Stockholm merkezli yapım şirketi Dramacorp, Soğuk Savaş dönemini konu alan iddialı bir mini dizi için çalışmalara başladı. Yaşanmış diplomatik bir olayı mercek altına alınacak olan mini dizinin adı Whiskey On The Rocks olarak açıklandı.

"Whiskey On The Rocks" aynı zamanda Luscasfilm ve Disney'in öncülüğünü yaptığı yeni nesil kamera içi ve VR teknolojisini "The Mandalorian"dan sonra kullanan ilk Avrupa dramalarından biri olacak. Ağırlıklı olarak bir stüdyoda çekim yapılacak, yeşil ekran ve kamera içi VR prodüksiyonu, üretim sürecinde Covid-19 güvenliğini daha da artıracak.

WHISKEY ON THE ROCKS

1981'de, bir Sovyet U-137 "Whiskey" sınıfı denizaltısı, hassas bir İsveç deniz tatbikatının ortasında, karasuların derinliklerinde karaya oturdu. Bu egemenlik ihlali, İsveç'le SSCB arasında 11 günlük yüksek riskli müzakerelere ve çözülmesi gereken bir Soğuk Savaş ihtimaline yol açtı.