ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazları geliyor! 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 15 Ocak 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden pratik ev yaşam gereçlerine, gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akıllı projeksiyon cihazları Şok'ta

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

*Bix Vega projeksiyon cihazı indirimde, burada.

Cep telefonu kılıflarındaki indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Nescafe kahve çeşitleri indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde, burada.

İndirimde gıda kategorisindeki tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde cazip fiyatlar!

Sizin için kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde seçtiklerimiz

Bioderma ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Buraya tıklayarak indirimdeki şampuanları inceleyebilirsiniz.

Bebekleri mutlu edecek oyuncaklar da indirimde!

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Fisher Price'tan LEGO'ya indirimli oyuncakları incelemek için buraya tıklayın.

Battaniyeden anne yanı yatağına bebek odasında kullanabileceğiniz ürünler Şok kataloğunda

Sizin için seçtiklerimiz

*Bebek odaları için nevresim takımları indirimde, burada!

Çocuğunuzun severek kullanacağı çoraplarda avantajlı fiyatlar var! Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

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