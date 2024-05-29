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  4. ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor! 29 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor! 29 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
29.05.2024 15:49
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ŞOK Akteül Ürünler Kataloğu'nun 29 Mayıs tarihli yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta klimadan dikey süpürgeye, yapı market ürünlerinden güneş kremlerine pek çok ürün uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak ediyorsanız, detaylar için içeriğimize bakmadan geçmeyin.

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor! 29 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 22 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında beyaz eşyadan pratik ev yaşam gereçlerine, mobilyadan gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde uygun fiyatlar

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimli fiyatlarla öne çıkan gıda ürünleri burada!

OMO (7,5 kg) 289 TL!

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Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Domestos, Fairy, Prill ve dahası indirimli fiyatlarla burada sizi bekliyor.

Çeşit çeşit güneş kremleri indirimde

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Sizin için güneş kremi kategorisinde seçtiklerimiz

Nivea güneş kremleri ve daha pek çok marka burada!

İç cephe boyasından katlanır merdivene yapı market ürünleri burada

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Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan yapı market ürünleri burada!

Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1099 TL!

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Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan Greenote Dikey Süpürge'nin fiyatı en dipte, burada!

Karaca küçük ev aletlerindeki kaçırılmayacak fiyatları görmek için buraya tıklayın.

Tasarım ödüllü COSORI Airfryer indirime girdi, burada!

Samsung klimalara bakmadan geçmeyin

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Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Philips kişisel bakım cihazları indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Mobilyalarda peşin fiyatına 6 taksit

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Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Mobilya ve mobilya aksesuarlarında fırsat zamanı, görmek için buraya tıklayın.

Havlu çeşitlerinde avantajlı fiyatlar

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Sizin için ev tekstili kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan ev tekstili ürünleri burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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