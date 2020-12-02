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Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi, hayat yeniden başladı

02.12.2020 07:01 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi, hayat yeniden başladı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarı ile sona erdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele için alınan yeni kısıtlama kararı dün akşam saat 21.00'de uygulanmaya başlandı. Alınan yeni karara göre hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları ise cuma günü saat 21.00'da başlayan kısıtlamalar pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek.

Bu kapsamda uygulanmaya başlanan kısıtlamalarda ilk gün bu sabah saat 05.00 itibari ile sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, D-100 Karayolu VE Taksim'de hareketlilik başladı.

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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşların da Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu görüldü.

(DHA)

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