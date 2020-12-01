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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

01.12.2020 21:01 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı saat 21.00 ile 05.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı saat 21.00 ile 05.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde başladı.

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Türkiye'de koronavirüse yakalanan vatandaşların sayılarının artmasıyla önlemler de arttırıldı. Bu önlemler kapsamında bugün bütün illerde ilk kez saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

DÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Türkiye'nin merakla beklediği yeni tedbirler dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Hafta sonu kısıtlamalarının aynı şekilde devam edeceğini belirten Erdoğan hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında da kısıtlama olacağını duyurdu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI DİĞER TEDBİRLER

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