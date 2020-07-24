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Sokak ortasında cinsel saldırıya kalkışan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan kadına, yolunu keserek bıçak tehdidiyle cinsel saldırı girişiminde bulunup, kaçan F.K., yakalandı.

Sokak ortasında cinsel saldırıya kalkışan şüpheli yakalandı

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz sabahı, saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu, yüzü maskeli F.K. tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan kadını, kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kadının çığlıklarını duyup, gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

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BİR BAŞKA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Saldırının ardından farklı branşlardaki polislerden özel ekip kuruldu. Çok yönlü araştırma başlatan özel ekip, önce güvenlik kameraları kayıtlarından şüphelinin eşkalini tespit etti. Ardından da şüphelinin F.K. olduğunu saptadı. F.K.'nın saldırı öncesi ve sonrasına ait görüntülerini mercek altına alan özel ekip, şüphelinin olay yerine 20 kilometre mesafedeki Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. F.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Şüpheli F.K.'nın, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği belirlendi.

DHA

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