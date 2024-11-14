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  4. Sokak ortasında taciz edilen kadın o anları saniye saniye böyle ifşa edildi! "Gözlerindeki korkuyu gördüm"

Sokak ortasında taciz edilen kadın o anları saniye saniye böyle ifşa edildi! "Gözlerindeki korkuyu gördüm"

14.11.2024 09:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.11.2024 09:46
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Sosyal medyada paylaşılan bir taciz görüntüsü kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde genç bir kadın sokak ortasında yürüdüğü sırada kendisini takip eden bir adam fark etti. Ceo telefonuyla o anları kaydeden kadın adamın kendisine doğru yaklaşmasıyla büyük bir korku yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın karanlık sokakta yürüdüğü sırada yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir erkek tarafından taciz edildi. Fransa'da kaydedildiği söylenen görüntülerde kadın adamın ısrarlı hareketleri ve kendisiyle konuşma çabası nedeniyle büyük bir korku yaşarken o anları saniye saniye kaydederek sosyal medyadan ifşalamayı tercih etti.

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O görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gözlerindeki korkuyu gördüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlerken hem sinirlendim hem de üzüldüm" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa cinsel taciz
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