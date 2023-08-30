Sokak ortasında vahşet! 300 metre gidip 5 dakika bekledi ve... "Ben sana söyledim çıkma diye"

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 351. Sokak’ta meydana gelen olayda Hasan Başaran, boşanma aşamasında olduğu eşi Şerife Başaran’a pompalı tüfekle bir el ateş etti.

OTOMOBİL İÇİNDE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından şahıs, otomobiline binerek 300 metre ilerideki Serdar Koçak Caddesi’nde oturduğu evinin otoparkına gitti. Otomobilin içerisinde 5 dakika bekleyen Başar, başından kendini vurarak intihar etti.

KADIN, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şerife Başaran, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, Hasan Başaran’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"BAĞRIŞMA SIRASINDA KIZI ANNESİNE, 'BEN SANA SÖYLEDİM ÇIKMA DİYE' DEDİ"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Halil İbrahim Yıldız, Hasan Başaran’ın önce kendi dükkanının önüne gelerek yarım saat beklediğini, daha sonra sokakta gördüğü eşinin yanına silahıyla beraber gittiğini söyleyerek, “Baktım karşıda eşini vurmuş. Ondan sonra kaçtı. Ondan sonra buraya gelerek kendi kafasına sıktı. Arabadan inerken silah vardı elinde. O arada da vurdu eşini, sonra arabasına binerek kaçtı. Bir sefer ateş etti. Pompalıyla kafasına ateş etti. Omzuyla boğazına denk geldi. Kızı evden uzaklaştırma aldığını söyledi. Uzaklaştırma almış, sorunları vardı demek ki. Bağrışma sırasında kızı annesine, ‘Ben sana söyledim çıkma diye’ dedi. Demek ki daha önce tehdit etmiş” ifadelerini kullandı.

"KADININ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM, ADAM KAÇTI GİTTİ"

Olaya tanık olan Mehmet Güneş ise, ilk önce silah sesi duyduğunu söyledi. Hasan Başaran’ın eşini vurduğunu gördüğünü belirten Güneş, “Sonra kadının düştüğünü gördüm. Ondan sonra adam kaçtı gitti. Bir sefer ateş etti. Sadece silahın patladığını gördüm. O anda kadın düştü ve arabaya binerek kaçtı” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)