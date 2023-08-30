HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında vahşet! 300 metre gidip 5 dakika bekledi ve... "Ben sana söyledim çıkma diye"

Sokak ortasında vahşet! 300 metre gidip 5 dakika bekledi ve... "Ben sana söyledim çıkma diye"

30.08.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs, ardından 300 metre ilerideki evinin otoparkına gitti, otomobilinin içinde 5 dakika bekleyip başından kendini vurarak intihar etti. Olayı anlatan görgü tanıkları, bağrışma sırasında kızının annesine "Ben sana söyledim çıkma diye" dediğini aktarırken "Demek ki daha önce tehdit etmiş" ifadelerini kullandı. Görgü tanıkları "Kızı evden uzaklaştırma aldığını söyledi" de dedi.

Sokak ortasında vahşet! 300 metre gidip 5 dakika bekledi ve... "Ben sana söyledim çıkma diye"

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 351. Sokak’ta meydana gelen olayda Hasan Başaran, boşanma aşamasında olduğu eşi Şerife Başaran’a pompalı tüfekle bir el ateş etti.

OTOMOBİL İÇİNDE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından şahıs, otomobiline binerek 300 metre ilerideki Serdar Koçak Caddesi’nde oturduğu evinin otoparkına gitti. Otomobilin içerisinde 5 dakika bekleyen Başar, başından kendini vurarak intihar etti.

2e7cf055-7f11-4fc9-98d9-cca84d9023d4

KADIN, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şerife Başaran, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, Hasan Başaran’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

0404be18-d5cf-4fa5-8e83-d1c19228c483

"BAĞRIŞMA SIRASINDA KIZI ANNESİNE, 'BEN SANA SÖYLEDİM ÇIKMA DİYE' DEDİ"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Halil İbrahim Yıldız, Hasan Başaran’ın önce kendi dükkanının önüne gelerek yarım saat beklediğini, daha sonra sokakta gördüğü eşinin yanına silahıyla beraber gittiğini söyleyerek, “Baktım karşıda eşini vurmuş. Ondan sonra kaçtı. Ondan sonra buraya gelerek kendi kafasına sıktı. Arabadan inerken silah vardı elinde. O arada da vurdu eşini, sonra arabasına binerek kaçtı. Bir sefer ateş etti. Pompalıyla kafasına ateş etti. Omzuyla boğazına denk geldi. Kızı evden uzaklaştırma aldığını söyledi. Uzaklaştırma almış, sorunları vardı demek ki. Bağrışma sırasında kızı annesine, ‘Ben sana söyledim çıkma diye’ dedi. Demek ki daha önce tehdit etmiş” ifadelerini kullandı.

alt mavi1

"KADININ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM, ADAM KAÇTI GİTTİ"

Olaya tanık olan Mehmet Güneş ise, ilk önce silah sesi duyduğunu söyledi. Hasan Başaran’ın eşini vurduğunu gördüğünü belirten Güneş, “Sonra kadının düştüğünü gördüm. Ondan sonra adam kaçtı gitti. Bir sefer ateş etti. Sadece silahın patladığını gördüm. O anda kadın düştü ve arabaya binerek kaçtı” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Eğlence merkezi önünde korkunç olay! Bacaklarından vurup kaçtı... Eğlence merkezi önünde korkunç olay! Bacaklarından vurup kaçtı...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit ettiKadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit etti
Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulunduEski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu
İstanbul Valiliği'nden alkol yasağı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldiİstanbul Valiliği'nden alkol yasağı tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Ankara

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.