Sokak röportajında denk geldi, 'abla' diyerek soru sordu, kimliği sonradan ortaya çıktı! Herkes onu konuşuyor... Sözleri olay yarattı

Sosyal medya, sokak röportajındaki bir vatandaşın söylediklerini konuşuyor. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, mikrofon uzatılıp "Durumlar nasıl, geçinebiliyor musunuz?" diye sorulan vatandaşın verdiği yanıt dikkat çekti. Ancak vatandaşın söz konusu açıklamaları yaptığı o video hızla yayılıp çok sayıda kişi tarafından paylaşılınca vatandaşın kimliği ortaya çıktı ve herkesi şaşırttı.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKA BİR GERÇEKLİĞİ VAR"

Vatandaş, muhabirin o sorusuna, "Bilinen bir şey sorulur mu. Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil, sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE SOSYAL ÇÜRÜME VAR"

Devamında vatandaş, "Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler görüldü. Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi de düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz." şeklinde konuştu.

"GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ OLMAYA BAŞLADIK"

Muhabir vatandaşa "Sosyal çürümeyi biraz daha açıklarsak..." diye sorunca vatandaş "Evet sosyal çürüme şu; etik denen şeyin yok olması, etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, yani Türk edebiyatını, Türk sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. Bu edebiyatta bu tiyatroda, sanatta hiçbir şekilde yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek, başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi?" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ DENGELERİN DE ETKİSİ VAR"

Muhabir vatandaşa "Sosyal çürüme peki ne kaynaklı oluyor abla sizce" diye sorunca da vatandaş "Burası tamamen buradaki sosyo-kültürel yapıdan öte, bence dünyadaki dengelerin de etkisi var bunda. Coğrafi olarak riskli bir bölgedeyiz. Bunu muhakkak başka faktörlerle sadece buradaki faktörler değil, başka faktörlerle birlikte at başı giden güçlü bir şey var. Burada önceden dıştaki faktörler daha etkindi. Son 10 senedir herhalde içerideki faktörlerle dış faktörler eş at başı gidiyor. Bence sosyal çürüme daha da dibe vuracak." dedi.

Sokakta mikrofon uzatılan bir vatandaşın ülkedeki ekonomik durumun nasıl olduğuna yönelik soruya verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Türkiye'nin asıl probleminin iktisadi değil sosyal çürüme olduğuna vurgu yapan kadın, ekonominin düzelebileceğini ama insanlarda yaşanan etik kaybının zamanla toparlanamayacağını, ülke olarak yaşam felsefesinin yok olduğunu savundu.

DR. ZELİHA BURTEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sokak röportajının sosyal medyada hızla yayılıp gündem olmasının ardından röportajda konuşan vatandaşın kimliği de ortaya çıktı ve herkesi şaşırttı.

Gündemin ardından röportajdaki kadının Dr. Zehra Burtek olduğu ortaya çıktı. Burtek'in, üniversitelerde mimarlık, sanat ve felsefe alanında eğitim veren bir akademisyen olduğu öğrenilirken sosyoloji doktorası için MSGSÜ'de, felsefe masterı için de Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim aldığı, Burtek'in öğrencileri ve kendisini tanıyanlar tarafından paylaşıldı.







