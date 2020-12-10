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Sokaktan Olimpiyatlara breakdans

Red Bull Red Bull 10.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Sokaktan Olimpiyatlara breakdans

1970’li yılların başında ABD’de başlayan ve bir fırtına gibi bütün dünya gençliğini etkisi altına alan breakdans (breaking) son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkıyor. O kadar ki çok yakında breakdansçıları Olimpiyatlar’da birer atlet olarak yarışırken görmek mümkün. Çünkü Uluslararası Olimpiyat Komitesi breakdansı (breaking) 2024 Paris Olimpiyatları'na kabul etti.

Breakdans’ın (breaking) prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Bu zamana kadar breakdansın (breaking) en iyilerinin yarıştığı Red Bull BC One 16 yıldan beri breaking dünyasının en prestijli yarışması olarak biliniyor. 30 ülkede düzenlenen Red Bull BC One, ayrıca 28 Kasım Cumartesi günü Avusturya’da gerçekleşen finalde dünyanın en iyilerini bir araya getirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), pazartesi günü yaptığı açıklamada breakdansın (breaking) Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyatları’nın programına dahil edildiğini duyurdu. Bu karar birçok dansçı tarafından sevinçle karşılandı. Sokak dansı olarak değerlendirilen breakdansın olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breakdans (breaking) özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

RED BULL BC ONE 30'U AŞKIN ÜLKEDE DÜZENLENİYOR

Breakdans’ın (breaking) prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar yeteneklerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Red Bull BC One’da daha önce dans eden breakdansçılar, breakdansın (breaking) Olimpiyatlar’da yeni bir disiplin olarak değerlendirilmesine ithafen Olimpiyatların doğum şehri Atina’da buluştu. Ve burada ‘We’re ready: Battle for Gold” (Altın Madalya Mücadelesi için Biz Hazırız) isimli videoda haberi sevinçle karşıladıkları bir performans sergiledi. Breakdansçılar Akropolis’in çevresinde muhteşem bir gösteriye imza attı. Video https://www.redbullcontentpool.com/international/AP-263GZEZAN2111 adresinde yayınlandı.

2020 RED BULL BC ONE DÜNYA FİNALİ AVUSTURYA'DAYDI

Bu sene online olarak gerçekleşen Red Bull BC One, 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen finalde dünyanın en iyilerini Avusturya’nın Salzburg şehrinde bir araya getirdi. 2020 yılında Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olarak taç giyenler ise Japon B-Boy Shigekix ile Rus B-Girl Kastet oldu. 18 yaşındaki Shigekix, bu zamana kadar breaking yarışması tarihinin en genç şampiyonu olmayı başardı.

ThieFox

TÜRKİYE'DEN KATILAN DANSÇILAR FİNALE ÇOK YAKLAŞTI

Red Bull BC One Dünya Finali 16 yıllık tarihinde; Mumbai, Salzburg, Berlin, Paris, New York, Tokyo, Moskova ve Rio de Janeiro kentlerinde gerçekleşti. 2019’da düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali, geçen yıl deyim yerindeyse dansın Doğu’daki başkenti sayılan Mumbai’de (Bombay) gerçekleşmişti. Renkli kültürü ve dansa verdiği önemle bilinen Hindistan'daki final karşılaşmalarını dünya çapında 17 milyon seyirci takip etti. Türkiye’den katılan Thie Fox isimli B-Boy, dünya çapında 30’u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaştı. Türkiye adına yarışan bir B-Boy ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında ülkemizi temsil etti. Bu yıl sadece online platformda düzenlenen yarışma Red Bull BC One E-Battle’da ise Türk bir dansçı önemli bir başarı elde etti. Türkiye’den katılan ve rakiplerini geride bırakarak öne çıkan B-Girl Jemrayy, dünya çapında 30’u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında son 64’e kalmayı başardı.

2019 yılında Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olarak taç giyenler ise Hollandalı b-boy Menno ile Rus B-Girl Kastet oldu. Menno, 2019 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Daha önce de iki kez bu unvanı kazanan sporcu, böylelikle bir rekora imza atmış oldu. Red Bull BC One Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarışan B-Girl’lerin şampiyonu olarak Kastet de ismini tarihe yazdırdı. Red Bull BC One’a ilişkin daha fazla bilgi Red Bull/ BC One adresinde.

Jemrayy

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