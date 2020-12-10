Sokaktan Olimpiyatlara breakdans

Breakdans’ın (breaking) prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Bu zamana kadar breakdansın (breaking) en iyilerinin yarıştığı Red Bull BC One 16 yıldan beri breaking dünyasının en prestijli yarışması olarak biliniyor. 30 ülkede düzenlenen Red Bull BC One, ayrıca 28 Kasım Cumartesi günü Avusturya’da gerçekleşen finalde dünyanın en iyilerini bir araya getirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), pazartesi günü yaptığı açıklamada breakdansın (breaking) Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyatları’nın programına dahil edildiğini duyurdu. Bu karar birçok dansçı tarafından sevinçle karşılandı. Sokak dansı olarak değerlendirilen breakdansın olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breakdans (breaking) özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

RED BULL BC ONE 30'U AŞKIN ÜLKEDE DÜZENLENİYOR

Breakdans’ın (breaking) prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar yeteneklerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Red Bull BC One’da daha önce dans eden breakdansçılar, breakdansın (breaking) Olimpiyatlar’da yeni bir disiplin olarak değerlendirilmesine ithafen Olimpiyatların doğum şehri Atina’da buluştu. Ve burada ‘We’re ready: Battle for Gold” (Altın Madalya Mücadelesi için Biz Hazırız) isimli videoda haberi sevinçle karşıladıkları bir performans sergiledi. Breakdansçılar Akropolis’in çevresinde muhteşem bir gösteriye imza attı. Video https://www.redbullcontentpool.com/international/AP-263GZEZAN2111 adresinde yayınlandı.