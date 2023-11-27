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  4. Şoke eden görüntüler! Bahar Candan'ın suç liderinden para alırken görüntüleri ortaya çıktı

Şoke eden görüntüler! Bahar Candan'ın suç liderinden para alırken görüntüleri ortaya çıktı

27.11.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar da vardı. Show Haber'de çıkan görüntülerde Bahar Candan'ın bir kişiden para aldığı görülüyor.

Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

Bu iddialardan kısa süre sonra Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

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Show Haber'de ise Bahar Candan'a ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da faaliyet gösteren suç örgütü lideri Onur Apaydın'ın (Nihal Candan'ın da sevgilisi) Candan'a para verdiği o anlar ekrana geldi.

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Bahar Candan ise o paraları alıp dansçılara yağdırdı. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan sosyal medya sevgilisi
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