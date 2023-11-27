Şoke eden görüntüler! Bahar Candan'ın suç liderinden para alırken görüntüleri ortaya çıktı

Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

Bu iddialardan kısa süre sonra Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Show Haber'de ise Bahar Candan'a ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da faaliyet gösteren suç örgütü lideri Onur Apaydın'ın (Nihal Candan'ın da sevgilisi) Candan'a para verdiği o anlar ekrana geldi.



Bahar Candan ise o paraları alıp dansçılara yağdırdı. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler gündem oldu.







