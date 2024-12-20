Son anketteki detay kimsenin gözünden kaçmıyor: Fatih Altaylı'dan "Asgari ücret işleri değiştirebilir" çıkışı!

Türkiye'nin gündemi son zamanlarda en çok Suriye'deki son gelişmelerin yansımaları ve asgari ücret için 2025'te geçerli olacak zam oranıyla meşgul durumda. Bu gelişmelerin seçmenin oy tercihini nasıl etkilediği de merak konusu. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerini, sonuçlara en yakın tahmin eden anket şirketi Betimar, bu sorunun yanıtını ortaya koyar nitelikte bir anket paylaştı. Ankete dikkat çeken isimlerden biri olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ses getirecek ekonomi yorumları geldi.
Ankette AK Parti'nin yüzde 30'u geçip CHP'nin yüzde 30'un altına inmesine değinen Altaylı, "Bu anket sonuçlarını gerçeğe yakın görüyorum. AK Parti'nin kan kaybını durdurduğu gözlemleniyor" dedi.
Suriye meselesi ile savunma sanayi işlerinin gündemi değiştirdiği görüşünü paylaşan Altaylı, AK Parti'nin gündemi ekonominin dışına çıkardığını savundu.
Altaylı, bu gelişmeler ışığında pahalılığın ve ekonominin çok konuşulmadığını ve bunun anket sonuçlarını etkilediğini belirtti.
2025'te yaşanabilecekleri işaret eden Altaylı şunları söyledi: "Pahalılık konuşulmuyor, ekonomi çok konuşulmuyor. Bu da anketleri etkiliyor. Ekonomi düzelmezse, asgari ücret beklenen seviyede olmazsa bu işler değişebilir. Bence 2025'in neleri göstereceğine bağlı."
Betimar'ın katılımcılara yönelttiği sorular ve gelen yanıtların oranı şöyle;
Olumlu buluyorum destekliyorum: Yüzde 72.1
Olumsuz buluyor desteklemiyorum: Yüzde 19.7
Bilmiyorum fikrim yok: 8.2
Başarılı: Yüzde 44
Kısmen başarılı: Yüzde 25,7
Başarısız: Yüzde 22,6
Fikrim yok: Yüzde 7,7
Evet sağlanır: Yüzde 62
Hayır sağlanmaz: Yüzde 32
Çok başarılı: Yüzde 24,1
Başarılı: Yüzde 27
Ne başarılı ne de değil: yüzde 19,1
Başarısız: Yüzde 18,2
AK Parti: Yüzde 33,6
CHP: Yüzde 27,3
DEM: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 9,3
ZP: Yüzde 5,3
İYİ Parti: Yüzde 4,9
YRP: Yüzde 4,2