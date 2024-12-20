Son anketteki detay kimsenin gözünden kaçmıyor: Fatih Altaylı'dan "Asgari ücret işleri değiştirebilir" çıkışı!

Türkiye'nin gündemi son zamanlarda en çok Suriye'deki son gelişmelerin yansımaları ve asgari ücret için 2025'te geçerli olacak zam oranıyla meşgul durumda. Bu gelişmelerin seçmenin oy tercihini nasıl etkilediği de merak konusu. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerini, sonuçlara en yakın tahmin eden anket şirketi Betimar, bu sorunun yanıtını ortaya koyar nitelikte bir anket paylaştı. Ankete dikkat çeken isimlerden biri olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ses getirecek ekonomi yorumları geldi.

"ANKET GERÇEĞE YAKIN; AK PARTİ KAN KAYBINI DURDURMUŞ"

Ankette AK Parti'nin yüzde 30'u geçip CHP'nin yüzde 30'un altına inmesine değinen Altaylı, "Bu anket sonuçlarını gerçeğe yakın görüyorum. AK Parti'nin kan kaybını durdurduğu gözlemleniyor" dedi.

"EKONOMİ, PAHALILIK KONUŞULMUYOR"

Suriye meselesi ile savunma sanayi işlerinin gündemi değiştirdiği görüşünü paylaşan Altaylı, AK Parti'nin gündemi ekonominin dışına çıkardığını savundu.

Altaylı, bu gelişmeler ışığında pahalılığın ve ekonominin çok konuşulmadığını ve bunun anket sonuçlarını etkilediğini belirtti.

"ASGARİ ÜCRET İŞLERİ DEĞİŞTİREBİLİR"

2025'te yaşanabilecekleri işaret eden Altaylı şunları söyledi: "Pahalılık konuşulmuyor, ekonomi çok konuşulmuyor. Bu da anketleri etkiliyor. Ekonomi düzelmezse, asgari ücret beklenen seviyede olmazsa bu işler değişebilir. Bence 2025'in neleri göstereceğine bağlı."

Betimar'ın katılımcılara yönelttiği sorular ve gelen yanıtların oranı şöyle;

SURİYE'DE MUHALİFLERİN DİKTATÖR ESAD REJİMİNİ DEVİREREK YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİYLE İLGİLİ KANAATİNİZİ BELİRTİR MİSİNİZ?

Olumlu buluyorum destekliyorum: Yüzde 72.1

Olumsuz buluyor desteklemiyorum: Yüzde 19.7

Bilmiyorum fikrim yok: 8.2

SURİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN İZLEDİĞİ POLİTİKAYI (STRATEJİYİ) NE KADAR BAŞARILI BULUYORSUNUZ?

Başarılı: Yüzde 44

Kısmen başarılı: Yüzde 25,7

Başarısız: Yüzde 22,6

Fikrim yok: Yüzde 7,7

SİZCE SURİYE’DE HUZUR VE GÜVEN ORTAMI SAĞLANABİLİR Mİ?

Evet sağlanır: Yüzde 62

Hayır sağlanmaz: Yüzde 32

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I NE KADAR BAŞARILI BULUYORSUNUZ?

Çok başarılı: Yüzde 24,1

Başarılı: Yüzde 27

Ne başarılı ne de değil: yüzde 19,1

Başarısız: Yüzde 18,2

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ?

AK Parti: Yüzde 33,6

CHP: Yüzde 27,3

DEM: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 9,3

ZP: Yüzde 5,3

İYİ Parti: Yüzde 4,9

YRP: Yüzde 4,2

BETİMAR’IN 14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİNDEN SONRA YAPTIĞI TÜM ANKETLERİN SEYRİ