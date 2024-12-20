MYNET ÖZEL RÖPORTAJ | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!" En mutlu anını da en üzüldüğü anı da anlattı

Mynet, Ankara’daki röportajlarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; belediyelerin banka hesaplarına koyulan blokeyi ‘Halkın iradesine el uzatıyorsunuz’ diyerek yorumladı. Mansur Yavaş, Melih Gökçek’in son anda kazandığı 2014’teki yerel seçime de gönderme yaparak ‘Ankara o gece 20 yıl kaybetti’ dedi.

Sayın başkan, sizin de içinde bulunduğunuz 6 büyükşehir belediyesine haciz ve bloke işlemi uygulandı. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı olduğu kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, belediyemizin 6 şirketine aittir. Şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplar bloke konuldu.

Bu yaptıkları aslında seçmenden hınç çıkarma çabası. Bunu daha önce de denediler. 2019-2024 yılları arasında belediye meclis çoğunluğu bizde değildi. Yapmak istediğimiz projelere ket vurmaya çalıştılar. Ama ne oldu Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den aldı yüzde 60’lara çıkardı. 3 olan belediye sayımız 16’ya yükseldi.

“BAKAN VEDAT IŞIKHAN’A SORMAK İSTERİM: UZLAŞMA TALEPLERİMİZİ NEDEN REDDETTİNİZ?”

Ben Sayın Bakan Vedat Işıkhan’a da sormak isterim, tüm mahsuplaşma ve uzlaşma taleplerimizi neden reddettiniz? SGK’nın alacağının yüzde 10’u sadece belediyelerden, geriye kalan yüzde 90’ı neden bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzatıyorsunuz. Halk bunları görüyor. Gereken cevabına emin olun bunlara günü geldiğinde SİLKELEYEREK verecektir.

Siyasi hayatınızdaki en unutamadığınız anı bizimle paylaşır mısınız?

"2014'TE ANKARA 20 YIL KAYBETTİ"

Ankara’nın süre olarak 5 yıl, kente verdiği zarar açısından ise belki de bir 20 yıl daha kaybetmesine neden olan 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde yaşananları ne Ankara unuttu ne de ben.

2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki en mutlu ve en üzgün olduğunuz anı öğrenmek isteriz?

2014 yılında yaşanan sürecin Ankaralıların 2019’da verdikleri yanıt ve Ankaralıların gözlerinde, gönüllerinde gördüğüm mutluluk, siyasi hayatımın en mutlu anlarından biriydi. Çünkü biz “Önce insan” odaklı anlayışımızla, “Ankara'yı huzurun başkenti yapacağız" sözünü verdik. Bir kent huzurluysa, mutludur. Bir kent mutluysa, keyiflidir. Bir kent keyifliyse de maaşını vatandaştan alan Başkan mutludur.

2019’da seçiminin ardından beni üzen, "ortak akıl” çağrısıyla parti ayrımı gözetmeksizin kentin tamamını kapsayıcı çağrılar yapmış olmamıza rağmen, sözde bizi cezalandırmaya çalışan, halbuki Ankaralıları cezalandıran siyasi anlayış oldu.

ABB Meclisi’ndeki çoğunluklarını demokrasi yerine sokak dövüşü üstünlüğüne getirmeye çalışan zihniyet, Ankara’yı bir 5 yıl daha yaraladı. Hayata geçirmek istediğimiz projelerin önünde bize muhalefet yapma görüntüsü ile aslında bu kente muhalefet olmaları da elbette beni üzen süreçlerdi.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mynet CEO'su Ali Rıza Bozkır

Son seçimde Ankara’daki geçerli oyların %60,43’ünü aldınız. Bu da demek oluyor ki Ankara’da yaşayan vatandaşlar hizmetlerinizden çok memnun kaldı. Yeni döneminizde özellikle gençler için onların üretmesi, üretim heyecanına sahip olmaları adına planlarınızı ve projelerinizi öğrenebilir miyiz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hayata geçirdiğimiz “öğrenci dostu” uygulamalar ile öncelikle “eğitimde fırsat eşitliğini” savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Eğitimin her kademesine dokunduk, engelleme gayretleri devam etse de dokunmaya devam edeceğiz.

Üniversiteli gençlerimiz için bizim mottomuz şu: “Üniversite Ankara’da okunur.” Mesela son olarak Ankara’da Gençlik Sofraları kurduk. İlk etapta, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kızılay, Sıhhiye ve Yenimahalle’nin Gazi Mahallesi’nde bu sofraları açtık. Tüm üniversite öğrencilerimize “özledikleri ev yemeklerini ücretsiz yeme” imkânı sunuyoruz. Bu projemizin asıl amacı ekonomik zorluklarla mücadele veren gençlerimizin bütçelerine katkı sağlayarak, ceplerinde kalan paralarını eğitim giderleri için harcayabilmeleri… Üniversite öğrencileri, T.C. kimlik kartlarıyla “karekod sistemi üzerinden” hizmetten kolayca yararlanabiliyor.

Bir önemli projemiz de özellikle son aylarda “teknolojik ve modern bir dönüşüm” hedefiyle sayısını arttırdığımız Genç Akademiler… Genç Akademi Kafe Sıhhiye, Genç Akademi Çayyolu, Genç Akademi Ulus ve Batıkent Genç Akademi… “Yeni nesil ders çalışma ve eğitim ortamı” sunan Genç Akademiler, öğrencilerinin öncelikli beklentilerine göre tasarlandı. Birçok hizmet ücretsiz, ayrıca tamamında internet hizmeti de var.

Şu bilgiyi paylaşmak isterim: Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankaramızda, ABB’ye ait kütüphane sayısı bizden önce 0’dı. Evet, maalesef koca bir 0! “ABB varsa okuyan Ankara vardır” diyerek “Okuyan Ankara” adlı proje kapsamında bu yıl 7’nci kütüphane olan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’ni Kızılay-İzmir Caddesi’nde açtık.

Yıl Gençlik Kütüphanesi ile gençlere modern ve konforlu çalışma ortamı sunuyoruz. Gençlerimiz de çok memnun. Ayrıca, metroların altındaki alanlarda ve AŞTİ’de toplamda 12 sessiz çalışma alanı ve kütüphaneyi vatandaşların hizmetine kazandırdık. Gençlerin talepleri doğrultusunda şekillenen yeni bir sessiz kütüphane de Gençlik Parkı’nda açılacak.

Üniversite öğrencilerimizin bütçelerine bir de “su faturalarında yüzde 50 indirim” uygulaması ile katkıda bulunuyoruz. - Sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi gençlerin “KPSS” başvuru ücretlerini karşılıyoruz. KPSS Genel Tekrar Kampları’nda ise binlerce gencimiz, uzman eğitmenlerden ücretsiz ders alma imkânı buluyor.

"ÜNİVERSİTE ANKARA'DA OKUNUR"

“Üniversite Ankara’da Okunur” diyoruz çünkü üniversite için şehir dışından Ankara’ya gelen ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait (KYGM) yurtlara yerleşemeyen gençlerimize “üç farklı konukevi” ile sahip çıkıyoruz. Metkay, Kurtuluş ve Eserkent Konukevleri, toplamda 2 bin 293 kişilik kapasiteyle açıkta kalan öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkânı sunuyor. Şehit ve gazi çocukları ile sosyal destek alma şartlarını yerine getiren ailelerin çocukları konukevlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Yurt krizinin yaşandığı 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden bu yana 13 bin üniversiteliye kucak açtık.

Ankara’da üniversite öğrencileri, 300 TL karşılığında toplu taşımayı aylık sınırsız kullanabilecekleri “öğrenci abonman” uygulamasından faydalanabiliyor.