Son dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberi: 1 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 367 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
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