Son dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 1 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Mart) koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 336 olarak açıklanmıştı.





