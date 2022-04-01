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Son dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

01.04.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 367 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 1 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

vaka1

31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Mart) koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 336 olarak açıklanmıştı.

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